واشنطن تؤكد دعم السعودية في مواجهة التهديدات لحدودها

أكدت واشنطن دعمها للسعودية في مواجهة التهديدات المستمرة لحدودها.

ودانت الخارجية الأميركية، بشدة، استهداف ميليشيات الحوثي للسعودية بالصواريخ الباليستية.

ومساء الأحد، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي فوق الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي تمام الساعة الثامنة وتسعة وثلاثين دقيقة مساءً (39ر20) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين بالستيين من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة الرياض، وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض الصاروخين وتدميرهما، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخين على الأحياء السكنية، من دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأممين (2216)، (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.

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