صور مذهلة لناسا من كوكب المريخ

نشرت وكالة “ناسا” الأمريكية للفضاء صور مذهلة التقطتها لكوكب المريخ، الملق بالكوكبي الأحمر.

وأظهرت الصور المناطق المتنوعة على الكوكب، وكذلك الظواهر الطبيعية المتنوعةعليه، ومنها مناطق القطب الشمالي والتي تغطيها الرمال السوداء المتجمدة، مع عدم وجود مياه.

الصور التقطت أيضا كثبان الرمال الزرقاء المتراكمة على الصخور في منطقة اطلق عليها اسم فوهة ليوت.

صورة أخرى ترصد الهزات المتتالية والعواصف الترابية الضخمة التي تجرى على الكوكب، بالقرب من موقع بركاني.

الصور أيضا ترصد خطوط مرسومة على الصخورن ويقول العلماء أنها تشكلت من تدفق المياه المالحة، والتي تؤكد النظرية القديمة التي وفقا لها مياة مالحة تتدفق إلى بعض منحدرات المريخ في كل صيف.

العلماء أيضا اكتشفوا أملاح مائية على منزلق فوهة هيل.

وهناك أيضا الجبال الزرقاء والتي تشكلت من البيروكسين المعدني.

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