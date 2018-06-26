أزمة ميسي ومباراة الحسم الأبرز في صحف الأرجنتين

واهتمت صحيفة (تودا باسيون) بالأزمة التي يعاني منها ميسي في مباريات المنتخب الأرجنتيني، إذ نقلت حواراً دار بين البولجا وخورخي سامباولي، خلال التدريبات الأخيرة، حيث قال القائد: “لا أحصل على الكرة! هكذا لا أستطيع أن ألعب”، وطلب ليو من مدربه أن يكون إيفر بانيجا أساسياً في التشكيلة كي يمرر له الكرة.

وقالت صحيفة (أوليه) عن المباراة المهمة التي سيخوضها التانجو مساء اليوم الثلاثاء: “هذا اليوم ليس لدى الفريق الوطني ما يكسبه إن لم يترك كل الفوضى جانباً.. في انتظار ظهور ميسي وزملائه، فريق سامباولي يواجه نيجيريا”.

أما صحيفة (لاناسيون)، فقد اهتمت بتصريحات أنخيل دي ماريا التي كشف فيها عن تفاصيل جديدة بخصوص إصابته في نهائي مونديال 2014، مؤكداً على أن نادي ريال مدريد حثه على عدم المشاركة في تلك المباراة.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني ظهر بوجه شاحب في المبارتين السابقتين، ولم يقدم ما يستحق عليه الانتصار، إذ تعادل مع أيسلندا بهدف في كل شبكة، قبل أن ينهزم ضد المنتخب الكرواتي بثلاثية نظيفة.