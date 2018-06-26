مُسن يتصل بغرفة عمليات شرطة عجمان لإلقاء قصيدة شعر

كشف مدير إدارة العمليات في شرطة عجمان، المقدم هشام عبدالله بوشهاب، عن استقبال غرفة العمليات 177 ألف مكالمة وبلاغ من الجمهور، خلال الربع الأول من العام الجاري، بمعدل 67 ألف مكالمة شهرياً، منها 16 ألف بلاغ تم التعامل معها، فيما نحو 70% منها تكون مزعجة وغير مهمة، وبعضها فيه نوع من الفكاهة، مثل متصل يسأل في شهر رمضان الماضي هل حان وقت الإفطار، وآخر يتصل هل أقوم أتسحر أم أذن الفجر، كما اتصل شخص مسن في الليل، وتكرر الأمر أكثر من مرة وعند الرد عليه يقوم بإلقاء قصيدة على مسامع أفراد الشرطة في غرفة العمليات، وتعاملت الشرطة معه وكانت تستمع إليه، كونه رجلاً مسناً، وقد يكون يريد أن يتحدث مع أحد.

وبين بوشهاب أن شرطة عجمان استحدثت الخارطة الرقمية، التي تساعد أفراد الشرطة في الوصول إلى موقع الحادث أو الواقعة بأسرع وقت، إذ تقوم الخارطة الذكية بتحديد ورؤية أقرب دورية للموقع الذي جاء منه البلاغ، وإرسال الإحداثيات لها إلكترونياً، لافتاً إلى أن معدل استجابة الشرطة للجمهور حقق نسبة رضا بلغت 91%، خلال الربع الأول من العام الجاري، من خلال استطلاع رأي قامت به غرفة العمليات.

ولفت إلى الإنذار المرئي الذي تم استحداثه، ويربط أكثر من 154 منشأة من بنوك ومحال صرافة وسوق الذهب مع غرفة عمليات الشرطة، مشيراً إلى أن شرطة عجمان نجحت في تسخير التقنية الرقمية الحديثة في الرقابة، والحد من جرائم السرقات والنهب، وضبط عصابات تخصصت في سرقة عملاء البنوك من خلال هذا النظام.

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