ضابط يُعير سيارته لمواطن في المنفذ الحدودي مع عُمان لاستكمال الرحلة

تعطلت سيارة مواطن، وهو في طريقه إلى عُمان في المنفذ الحدودي مع الإمارات، فحاول ضابط الجوازات مساعدته، لكن دون جدوى، بعدها فوجئ المواطن بالضابط يصر على إعارته سيارته الشخصية لاستكمال الرحلة في واقعة تعكس مدى الحس الإنساني الرفيع للضابط الإنسان الذي حرص على أن تواصل هذه الأسرة رحلتها حتى يفرح الأولاد بيوم العيد.

وتفصيلاً، اتصل مواطن على البث المباشر لإذاعة «نور دبي» يقول: إنه قرر السفر في أول أيام العيد يوم الجمعة السابعة صباحاً إلى مسقط، وعند منفذ الخروج تعطلت السيارة، فطلب منه ضابط الجوازات تحريك سيارته، وإيقافها في أحد المواقف، وبعد أن قام بإعادة ملء خزان التبريد بالمياه، اكتشف أن المياه تخرج مجدداً، فجاء الضابط، واستفسر عن حالة المركبة، وحاول أن يطلب له «ريكفري» لنقل السيارة أو «تاكسي» لنقله مع عائلته، لكن بسبب الوقت المبكر ويوم العيد الذي صادف يوم جمعة، لم يجد أي وسيلة للمساعدة، فما كان من الضابط «سالم بدواوي» إلا أن قام بإعطائه مفاتيح سيارته، وطلب منه ترك سيارته المتعطلة، وقيادة سيارته هو والذهاب بها إلى مسقط مع عائلته، فلم يصدق ما سمعه منه، لكن الضابط أصر وأخذه مع عائلته إلى منزله بمدينة حتا، وقام بأخذ حاجياته من السيارة وسلمها له، وطلب منه السفر إلى مسقط، والأكثر من ذلك أنه أثناء العودة من مسقط وعند إعادة السيارة، رفض الضابط إلا أن يقوم بتوصيل المواطن إلى بيته في دبي، وأخذ مفاتيح السيارة المتعطلة وأحضر «ريكفري» وأرسلها محل تصليح، وظلت السيارة لليوم التالي حتى قام بإصلاحها.

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