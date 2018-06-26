3 سنوات سجناً لموظف حكومي «يتربّح» من وظيفته في خورفكان

قضت محكمة جنايات خورفكان، أمس، بسجن موظف حكومي آسيوي الجنسية 3 سنوات مع إبعاده عن البلاد بعد انتهاء مدة الحكم، بسبب قيامه بالتربح من وظيفته بطريقة غير مشروعة. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس، برئاسة المستشار أحمد الضنحاني، وعضوية المستشارين عمار الجيلاني، وعمر الرمسي. وتعود تفاصيل القضية بورود بلاغ رسمي من المدعية إلى الجهات المختصة، تفيد فيه بأن المتهم طلب منها مبلغاً مالياً نظير كتابة مذكرة قانونية لها ولصديقاتها يقدر بنسبة 25 في المئة من أتعاب المحاماة عن كل مذكرة.

وتم توقيف الموظف، آسيوي الجنسية، والذي يعمل مترجماً في إحدى المؤسسات الحكومية الاتحادية، وأمام النيابة العامة أقر المتهم بتهمة التربح من وظيفته بعرضه كتابة مذكرة قانونية للمدعية، مقابل تلقي 25 في المئة من نسبة الأتعاب التي يأخذها المحامي.

وأمام النيابة العام وهيئة المحكمة، اعترف المتهم بتهمته، وأنكر تهمتي هتك العرض وملامسته لساقيها في مكان عام.

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