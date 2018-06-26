فيسبوك تقوم بتطوير أداة لإظهار مقدار الوقت الذي تهدره على التطبيق

نقضي فترات زمنية مجنونة بالنظر إلى هواتفنا الذكيّة، وخاصةً عند تصفّح تطبيقات التواصل الاجتماعي، بالمقابل يبدو أن شركات التكنولوجيا على وعي متزايد بهذا الأمر، حيث بدأ الكثيرون بتقديم أدوات للمساعدة في تتبع وإدارة الوقت الذي ينفقه المستخدم مع هذا التكنولوجيا.

الآن فيسبوك تسير على هذا النهج، وحاليًا بصدد صياغة ميزة جديدة لإدارة الوقت يُطلق عليها “Your Time on Facebook”، وتم رصد هذه الميزة في أحدث إصدار من التطبيق، ومن الواضح أيضًا أن العمل عليها لم ينتهي بعد، لكن فُتاتِها موجود.

فيما يخص إمكانية الاستخدام، ستعرض هذه الميزة قائمة بالأيام تتضمن مقدار الوقت الذي قضيته مع التطبيق، فضلًا عن خيار الحصول على إشعار عندما تصل إلى حد يومي قمت بتحديده سابقًا، وفي السياق ذاته أكد متحدث باسم فيسبوك لموقع TechCrunch أن الشركة تُطوّر حاليًا هذه الميزة وأشار قائلًا:

“نحن نعمل دائمًا على طرق جديدة للمساعدة في التأكد من أن وقت الأشخاص على فيسبوك قد استغرق جيدًا”.

أخيرًا ووفقًا لذات المصدر سيشهد تطبيق انستقرام الآخر والمملوك لفيسبوك ميزة مماثلة خلال المرحلة المُقبلة، ونحن بدورنا سنكون في الموعد فور ظهور الميزة للجميع.

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