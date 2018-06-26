وفاة 42 شخص نتيجة حوداث الدراجات النارية في أبوظبي

كشفت شرطة أبوظبي عن وقوع نحو 682 حادث مروري للدراجات النارية خلال الخمس سنوات الماضية في الفترة من (2013-2017) نتج عنها وفاة 42 شخص واصابة 89 بإصابات بليغة و ذلك خلال الحلقة الشبابية التى نظمها مجلس المرور للشباب في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية مع هواة و مستخدمي الدراجات النارية في مقهي الدراجين بأبوظبي.

واستعرضت تعزيز التواصل الإيجابي مع مستخدمي الدراجات النارية، وإجراء حوار هادف معهم لتوفير أفضل الممارسات والنظم، لوقايتهم من النتائج السلبية التي تؤدي اليها الحوادث المرورية للدراجات النارية.

وناقشت اشتراطات السلامة بالدراجات النارية، والزي الواقي، وأسباب الحوادث الناتجة عنها، والاستماع الى مقترحاتهم وتوصياتهم لدعم و تحسين سلوكيات قائدي الدراجات النارية على شبكة الطرق بإمارة أبوظبي.

وبينت الحلقة أن أبرز الاسباب التى أدت الى حوادث الدراجات النارية، تنوعت ما بين الصدم والدهس والتدهور، من أبرزها عدم الالتزام بخط الطريق والسرعة دون مراعاة ظروف الطريق ،و الانحراف المفاجئ ،وعدم الالتزام بخط الطريق، عدم الالمام بالقيادة، ودخول الطريق الرئيسي دون التأكد من خلوه وتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وغبرها من الاسباب الاخرى.

وتطرقت إلى أخطاء قائدي الدراجات النارية على الطرق، والتصرفات غير المسؤولة التي يمارسها بعضهم من خلال قيادتها بدون لوحات، وما يقومون به من استعراضات غير مسؤولة على الطرق والشوارع الرئيسة، أو وسط الأحياء السكنية والتسبب فى الازعاج من خلال تزويدها بمزودات السرعة وتضخيم أصواتها.

وأوصت الحلقة الشبابية بضرورة إيجاد آلية لتسجيل الدراجات النارية من الوكالات أسوة بالدراجات المائية والحرص على تأمينها، وإيجاد معيار للدراجات النارية وتصنيفها سواء كان استخدامها على الطرق المعبدة أو غير المعبدة، وإلزام جميع المحلات التجارية في امارة ابوظبي التى تستخدم دراجات نارية بترخيصها في ابوظبي.

وشارك في المناقشات الشيخ سهيل بن حشر ال مكتوم و العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات، و العميد أحمد عبدالله الشحي نائب مدير المديرية، و السيد عبد الرحيم السيد الهاشمي من مجلس ابوظبي الرياضي، والسيد علي حسين مكي من دائرة النقل في أبوظبي. وادارها الرائد المهندس عبدالله الغفلي رئيس مجلس المرور للشباب.

ودعا المشاركون في الحلقة الى إعادة النظر في المنهاج المستخدم في مدارس تعليم القيادة لإصدار رخص قيادة الدراجات النارية بما يتكيف مع الانواع الحديثة منها، اخضاع متسببي الحوادث الجسيمة لبرامج توعوية مكثفة، التنسيق مع هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس لاستحداث مواصفة خاصة لوقاية سائق الدراجة النارية ( الخوذة واللبس الواقي).

وشدد مجلس المرور الشبابي على ضرورة التزام مستخدمي الدراجات النارية بقانون السير والمرور والسرعات المقررة والتقيد بالإجراءات الوقائية للحماية من الإصابات الناتجة عن حوادثها، وارتداء خوذة حماية الرأس، والملابس المخصصة لقيادة وركوب الدراجات، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات فيها، ووضع ملصقات عاكسة للضوء عليها في الجهة منها.

وأكدت مرور ابوظبي مواصلة جهودها الهادفة الى نشر التوعية بطرق القيادة الآمنة للدراجات النارية، وتنظيم برامج توعية في المدارس والجامعات ومن خلال فعاليات مسابقات “تل مرعب” لتوفير سلامتهم وحثهم الى ممارسة تلك الهواية فى مناطق امنة،وعدم قيادتها في الأماكن العامة، وداخل الأحياء السكنية، والالتزام باشتراطات السلامة لمستخدمي الدراجات النارية.

وحثت قائدي الدراجات النارية “العاملين فى مجال التوصيل بالمطاعم والشركات التجارية” بعدم التجاوز عموما ، والتجاوز بين المركبات أثناء توقفها على التقاطعات، نسبة لما يشكله التجاوز من خطورة بالغة على قائدي الدراجات النارية أنفسهم وعلى كافة مستخدمي الطريق.

وناشدت أولياء الأمور إلى الحرص على سلامة أبنائهم وتجنيبهم الحوادث المرورية، ودعم جهود مرور أبوظبي لتوفير السلامة ووقاية الأبناء من استخدام الدراجات النارية على الطرق الداخلية والخارجية وفي المناطق الرملية، كما دعتهم الى عدم شراء الدراجات النارية الصغيرة او التي تعمل بالكهرباء للأطفال الذين يقومون بقيادتها في الطرق ممايعرضهم للحوادث المرورية الجسيمة التي تنتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات