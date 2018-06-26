اتصالات تقدم لعملائها الاشتراك في خدمة “Apple Music” لمدة 6 أشهر مجاناً

أعلنت اتصالات اليوم عن إطلاق عرض حصري يتيح الاشتراك في “Apple Music“ لمدة 6 أشهر مجاناً للمشتركين من عملاء المفوتر. من خلال تطبيق “Apple Music” والاستمتاع بملايين الأغاني في أي وقت ومن أي مكان من خلال أجهزة iPhone، iPad،Apple Watch ، Apple TV، Mac PC أو عبر الأجهزة الداعمة لنظام Android.

كما توفّر “اتصالات” عبر باقات الخط المفوتر (باقة الفتورة الشهرية وباقة أنا إماراتي وباقة اتصالات الذكية) خيار الاشتراك بالدقائق المرنة أو الدقائق المحلية ابتداءً من 150 درهم، مع بيانات تصل الى 200 جيجابت، إضافة الى ذلك يمكن الآن للعملاء الجدد الاستفادة من عرض “Apple Music” الحصري عند الاشتراك بأحد باقات الخط المفوتر.

وتعليقًا على ذلك، قال خالد الخولي – الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في “اتصالات”: “يسعدنا اليوم أن نقدم هذا العرض الحصري لعملائنا، وتمكينهم من الاستمتاع بالمحتوى الموسيقي من “Apple Music” لمدة 6 شهور مجاناً، في الوقت التي يحظى به تطبيق Apple Music باهتمام شريحة واسعة من العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف: يمكن للمشتركين الاستمتاع بالموسيقى المفضلة عبر أجهزة Apple أو Androidعلى شبكة الجيل الرابع من “اتصالات” والتي تمنحهم جودة اتصال عالية وسرعات إنترنت فائقة”.

وتعد خدمة Apple Music الأسرع نموًا في العالم من حيث تطبيقات الموسيقي، وتقدم للمشتركين البومات غنائية متنوعة إلى جانب مكتبتهم الموسيقية على iTunes ، وتُتيح للمشتركين تنزيل الأغاني/الموسيقى أو الاستماع إليها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، وبدون أي إعلانات تجارية. كما يمكن للمشتركين أيضًا إنشاء قوائم تشغيل خاصة أو الحصول على اقتراحات من خلال Apple Music لإنشاء قوائم تشغيل استناداً الى الموسيقى التي يفضلها المشتركين، بالإضافة الى مشاركة الموسيقى مع الأصدقاء والاستماع الى محطات الراديو المختلفة ومشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.

ويمكن لمشتركي Apple Music الاستمتاع بالموسيقي وتحميل المحتوى من خلال شبكة الجيل الرابع من اتصالات، والتي تغطي ما نسبته 98.3٪ من مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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