بناء أكبر منشأة للزراعة الرأسية على مستوى العالم في دبي

أعلنت شركة الإمارات لتموين الطائرات EKFC عن شراكة مع “كروب وان Crop One” لاستثمار 40 مليون دولار أميركي (146.8 مليون درهم إماراتي) في بناء أكبر منشأة للزراعة الرأسية على مستوى العالم بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال، ويعد هذا المشروع الطموح مشروعاً مشتركاً مع “كروب وان هولدينغز Crop One Holdings” ومقرها الولايات المتحدة الأميركية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: “يمثل إعلان اليوم حدثاً مهماً لمجموعة الإمارات ولدبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أن هذا الاستثمار في بناء وتشغيل أكبر منشأة للزراعة الرأسية على مستوى العالم يتوافق مع جهود ومساعي دولة الإمارات لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي الزراعي، وهي رؤية أرسى دعائمها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، كما أن إدخال التكنولوجيا المتقدمة في هذه المنشأة من شأنه تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار”.

وقال سعيد محمد، النائب التنفيذي لرئيس الإمارات لتموين الطائرات، عقب توقيعه اتفاقية المشروع المشترك مع سونيا لو، الرئيس التنفيذي لشركة “كروب وان هولدينغز”: “تعد الإمارات لتموين الطائرات واحدة من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، وهي دائمة البحث عن أحدث المبتكرات والوسائل الكفيلة بتحسين الإنتاجية وجودة الخدمات والمنتجات، ولا شك في أن إدخال أحدث التقنيات على عملياتنا سيتيح لنا تأمين سلسلة إمداداتنا من الخضار المحلية الطازجة ذات الجودة العالية، والحد بدرجة كبيرة من الآثار البيئية لهذه العمليات، ويسعدنا أن ندخل في شراكة مع كروب وان، الشركة الرائدة في الزراعة والتغليف والتوزيع التي تتوافق مع قيمنا المؤسسية، ونتطلع إلى العمل معاً لتوفير أفضل المنتجات ذات الجودة العالية والقيمة الممتازة لعملائنا وشركائنا”.

من جانبها، قالت سونيا لو، الرئيس التنفيذي لشركة “كروب وان هولدينغز”: “أظهر نموذج عملنا ربحية تجارية ونجاحاً إنتاجياً أكبر من أي مشروع للزراعة الرأسية على مستوى العالم. فنحن نستخدم أحدث العلوم الزراعية ومنتهى الكفاءة التجارية لإمداد السوق بأفضل المنتجات الاستهلاكية يومياً. لقد وقع اختيار الإمارات لتموين الطائرات علينا بعد بحث استمر 10 أشهر، ما يعد شهادة على نجاح نموذج عملنا الذي يستخدم تقنية ووسائل حائزة براءات اختراع لتحسين إنتاجية المحاصيل وتسريع نموها”.

وسوف تبلغ مساحة المنشأة الزراعية لدى اكتمالها 130 ألف قدم مربع، لكن قدرتها الانتاجية ستعادل ما مساحته 900 هكتار من الأراضي الزراعية، وسوف يبلغ الحصاد الأقصى للمنشأة 2700 كيلوغرام يومياً من الخضار الورقية ذات الجودة العالية الخالية من الأسمدة والمبيدات الحشرية، وباستخدام كميات من المياه تقل بنسبة 99% عن الزراعة الحقلية التقليدية. كما أن قرب المزرعة من موقع الاستهلاك سيقلل بدرجة كبيرة من البصمة الكربونية لعمليات النقل، ويضمن التسليم السريع للمنتجات الطازجة خلال ساعات قليلة من قطافها ما يحافظ على قيمتها الغذائية.

ومن المقرر أن تنطلق عمليات إقامة المنشأة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وسوف تستغرق عاماً واحداً تقريباً. ومن المتوقع أن يبدأ عملاء “الإمارات لتموين الطائرات”، بمن فيهم 105 ناقلات جوية و25 صالة مطار، في تلقي أول إنتاج للمزرعة في ديسمبر (كانون الأول) 2019.

الإمارات لتموين الطائرات

تعد “الإمارات لتموين الطائرات” واحدة من أكبر شركات التموين على مستوى العالم، حيث تقدم خدمات الطعام للناقلات الجوية ومختلف المناسبات، بالإضافة إلى خدمات أخرى، مثل المصبغة وإنتاج المواد الغذائية وتوفير خدمات الأطعمة والمرطبات في الصالات الخاصة في المطار. كما تعد “الإمارات لتموين الطائرات” شريكاً موثوقاً لأكثر من 105 ناقلات جوية ومجموعات فندقية ومؤسسات حكومية. ويقوم موظفو الشركة، البالغ عددهم 11 الفاً بتحضير ما معدله 225 الف وجبة يومياً، بالإضافة إلى تعامل خدمات المصبغة مع 210 أطنان من الغسيل.

كروب وان هولدينغز

تعد “كروب وان”، ومقرها سان ماتيو في ولاية كاليفورنيا، شركة قابضة متخصصة في الزراعة الرأسية ويتبع لها شركتان هما “فريش بوكس فارمز” في ميليس بولاية ماساشوسيتس، ومشروع مشترك مع “الإمارات لتموين الطائرات” في دبي الجنوب بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل “كروب وان” في الإنتاج التجاري أقدم من أي شركة زراعة رأسية في الولايات المتحدة، كما أنها تنتج أعلى محصول لكل قدم مربعة بتكلفة تقل بنسبة 25% عن أي شركة أخرى للزراعة الرأسية، وذلك بفضل استخدامها مزيجاً فريداً من التكنولوجيا المتقدمة وأحدث علوم النبات.

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