913 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 360 مليون في “المركاض”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 913 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 159 مبايعة بقيمة 662 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضى بقيمة 474 مليون درهم و 137 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 188 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 360 مليون درهم فى منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وثالثة فى حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة جزر العالم كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة جزر العالم و أخيرا مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة جزر العالم.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها12 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 251 مليون درهم منها 20 رهونات أراضى بقيمة 203 مليون درهم و 37 رهونات فلل وشقق بقيمة 48 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 86 مليون درهم وأخرى فى منطقة القصيص الاولى بقيمة 33 مليون درهم.

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