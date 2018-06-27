الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة

بواسطة / بتاريخ 2018-06-27 في 7:00 ص /
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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا وتميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على المناطق الداخلية فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام .

ونوه المركز في نشرته اليومية إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية – شمالية غربية / 15 – 25 كم/ساعة بوجه عام وتصل إلى 30 كم/ساعة أحيانا على بعض المناطق المكشوفة.

ولفت إلى أن الخليج العربي سكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:41 والثاني عند الساعة 00:36 والجزر الأول عند الساعة 18:11 والثاني عند الساعة 07:53 .

وأوضح أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 10:03 والثاني عند الساعة 20:48 والجزر الأول عند الساعة 15:46 والثاني عند الساعة 03:38 .

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