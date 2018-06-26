ترامب يهدّد شركة أمريكية برسوم جمركية حال نقلت مصانعها خارج البلاد

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شركة “هارلي ديفيدسون” لصناعة الدراجات النارية، بفرض رسوم جمركية كبيرة عليها في حال نقلت مصانعها من البلاد.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بتويتر، غداة إعلان الشركة الأمريكية أنها ستنقل خط إنتاج الدراجات النارية المخصصة للتصدير خارج الولايات المتحدة.

ويأتي قرار الشركة سعيا نحو تجنب الزيادة في الرسوم الجمركية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ردا على زيادة واشنطن الرسوم على صادراته إليها من الصلب والألمنيوم.

وفي تغريداته اليوم، كشف ترامب أن إدارته بصدد الانتهاء من دراسة رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال: “نحن بصدد استكمال دراستنا للرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، لأنها استفادت من الولايات المتحدة، منذ فترة طويلة، من خلال الحواجز التجارية والتعريفات الجمركية”.

وشدد على أن “هذا الأمر لن يستغرق طويلا”.

وهدد ترامب شركة “هارلي ديفيدسون” بفرض رسوم جمركية عليها، في حال نقلت مصانعها خارج الولايات المتحدة.

وقال: “في وقت سابق من العام الجاري، قالت هارلي ديفيدسون إنها ستنقل الكثير من عمليات مصانعها في مدينة كانساس إلى تايلاند، وكان ذلك قبل وقت طويل من الإعلان عن الرسوم التي أعلن عنها”.

وتبعا لذلك، يضيف ترامب، “استخدموا (هارلي ديفيدسون) التعريفات الجمركية والحرب التجارية كذريعة، ما يوضح كيف أن التجارة غير متوازنة وغير عادلة، ولكننا سنصلحها”.

وتابع: “سنحصل من دول أخرى على تخفيضات وإزالة للتعريفات الجمركية والحواجز التجارية التي تم استعمالها بشكل غير عادل ضد مزارعينا وعمالنا وشركاتنا”.

وأردف: “نحن نفتح الأسواق المغلقة ونوسق نطاق أعمالنا، ويجب عليهم (هارلي ديفيدسون) أن يلعبوا بشكل عادل أو أنهم سيدفعون الرسوم”.

ومضى يقول: “حين قابلت مسؤولي هارلي ديفيدسون في البيت الأبيض، وبّختهم بشأن التعريفات الجمركية في بلدان أخرى مثل الهند، لكونها مرتفعة للغاية. الشركات تعود الآن إلى أمريكا، ويجب أن تعرف “هارلي دافيدسون أنها لن تتمكن من البيع مرة أخرى في الولايات المتحدة دون دفع ضريبة كبيرة”.

ومحذّرا: “هارلي ديفيدسون لا ينبغي أن تكون أبدا في بلد آخر، وموظفوها وعملاؤها غاضبون منها”.

وقال: “ستكون بداية نهايتها، وسيتم فرض ضرائب عليها كما لم يحدث من قبل”.

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