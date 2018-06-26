وزير خارجية السودان: اتفاق سياسي لإنهاء الحرب في جنوب السودان سيوقع الأربعاء

بواسطة / بتاريخ 2018-06-26 في 8:00 م /
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أعلن السودان، اليوم الثلاثاء، أن المبحاثات بين رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، بالعاصمة الخرطوم، توجت بالاتفاق على بعض النقاط.

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، في الجلسة المباشرة لمبحاثات الجانبين، بالخرطوم، اليوم، تابعها مراسل الأناضول.

وقال، الدرديري، إن “المباحثات المغلقة التي جرت بين سلفاكير ومشار، بحضور الرئيس عمر البشير، توجت بالاتفاق على بعض النقاط، سيعلن عنها صباح غدٍ الأربعاء”، دون مزيد من التفاصيل.

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