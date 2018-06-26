البشير يوجه بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، الثلاثاء، بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان، لتسهيل حركة المواطنين والتجارة.

جاء ذلك في كلمته، بالعاصمة الخرطوم، خلال جلسة المباحثات المباشرة بين أطراف النزاع في دولة جنوب السودان، بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة، ريك مشار.

وأضاف البشير متوجها لأطراف النزاع: “جهودنا مستمرة معكم إلى أن نصل إلى سلام حقيقي في دولة جنوب السودان، وسنقف معكم ولن نترك أي فرصة أو محاولة، لتحقيق السلام في بلدكم”.

وتابع: “وجودكم في الخرطوم غير وجودكم في أي عاصمة أخرى”.

وأشار إلى أن “الظروف الإنسانية للاجئين من دولة جنوب السودان سيئة، وسنعاملهم بصورة استثنائية، وندعمهم ونخفف من آلامهم”.

ولفت إلى أن “الزعيم الحقيقي هو الذي يضحي من أجل شعبه، ولا زعامة لشخص يضحي من أجل مصالح وأهداف شخصية”.

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