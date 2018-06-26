شاهد بالفيديو | ماذا حدث للصوص حاولوا السطو على سيارة شرطي

سطا مجموعة من اللصوص الحمقى على سيارة، ليكتشفوا أنهم استهدفوا عربة ضابط شرطة، وذلك تحت تهديد السلاح ليبادرهم الشرطي بردة فعل عنيفة وغير متوقعة.

وأظهرت لقطات المراقبة التي تم نشرها، ضابط شرطة في ولاية شيكاجو الذي كان خارج الخدمة وهو جالس في سيارة بي ام دبليو سوداء عندما اقترب رجلان نحو سيارته للسطو عليها في حوالي الساعة 8.45 صباحا في 20 أبريل.

وفي البداية سحب اللصوص الباب الأمامي للسيارة، ليقوموا بفتحها للسطو عليها وسرقتها.

وفي خلال ثواني خرج الشرطي على الفور ورفع مسدسه نحو اللصوص، ليركض احد اللصين نحو مقعد قيادة السيارة للفرار بها.

ثم بدأ الضابط بإطلاق النارعلى اللص الذي يجلس في مقعد القيادة، بينما خرج المشتبه الأول من السيارة وتبادل إطلاق النار.

فيما احتمى الضابط خلف سيارة جيب بيضاء، بينما خرج المشتبة الثاني من السيارة وفر هربًا مع صديقه، بعد ان قام بتغطيته بتبادل إطلاق النار.

وفي النهاية تمكن اللصين من الهروب دون تمكنهم من سرقة السيارة، ولم يصب احد بأذى خلال إطلاق النار.

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