دراسة: الإنسان يكون عاطفياً أكثر ليلاً

خلصت نتاج دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة بريستول البريطانية إلى أن أسلوب المغردين على «تويتر» يختلف في الصباح عنه في المساء، وكشفت أن عواطف المغردين وطريقة تفكيرهم تختلف باختلاف أوقات اليوم، ولكن ما سبب ذلك؟.

وأوضحت الدراسة الموسعة التي قيمت تغريدات على موقع التواصل الأكثر نشاطاً في العالم «تويتر»، أن معظم الناس يميلون للأسلوب التحليلي الهادئ في الساعات الأولى من الصباح في حين يصبحون أميل للعاطفة والاندفاع مساءً.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعدما حلل نيلّو كريستيانيني، الخبير في الذكاء الاصطناعي وزملاؤه سبعة مليارات كلمة تضمنتها أكثر من 800 مليون تغريدة على مدى ساعات اليوم الـ 24 في موقع «تويتر»، ولمدة أربع سنوات.

وقال الباحثون، إنهم عثروا على أكبر نسبة من الكلمات التي يمكن ربطها بالتفكير المنطقي، والذكاء، والمستوى التعليمي الأفضل في التغريدات التي كتبت بين الساعة الخامسة والسادسة صباحاً.

كما وجد الباحثون، أن المؤشرات اللغوية على امتلاك صاحب التغريدة قدرات وسلطة تلعب دوراً في هذا الوقت في حين يطرأ تحول على الأسلوب اللغوي في المساء، حيث يصبح أكثر عاطفية واندفاعاً وفي أغلب الأحيان يكون اجتماعياً أكثر، بحسب وكالات.

وأوضح الباحثون، أن المغردين يميلون أكثر للتعبير عن أفكارهم الوجودية بين الساعة الثالثة والرابعة فجراً، وقالوا، إن العواطف الإيجابية تكون أقل في هذا الوقت، وتوضح الدراسة إجمالاً أن اللغة تتحول بقوة مع تغير أوقات اليوم ويمكن التنبؤ بها في هذا الإطار.

وأضاف الباحثون، أن ذلك يتناسب أيضاً مع الاختلافات في الأنشطة العصبية للإنسان وفي عملية الأيض وفي نشاط الهرمونات، حيث إن تغير الإيقاع اليومي للنشاط الحيوي لجسم الإنسان بتعاقب أوقات الليل والنهار هو جزء من معظم الأنظمة الحيوية داخل جسم الإنسان.

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