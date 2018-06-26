Keep safe متصفّح جديد سريع على أندرويد

هل لدينا ما يكفي من تطبيقات الأمان على أندرويد حتى الآن؟ حيث كل أسبوع تمتلئ الإصدارات الجديدة الأعلى بتطبيقات أمان مماثلة، وعند هذه النقطة الجميع يجد صعوبة في الثقة بأن أي واحد منهم، لكن ربما هذا ليس عدلاً بالنسبة لتطبيق Keepsafe، حيث يبدو أن الشركة المُطوّرة له تأخذ عملها على محمل الجد.

فيما يخص التطبيق فهو أحدث تطبيقات تصفّح الإنترنت من على أندرويد، حيث تم بناؤه بأمان وهو مصمم لحماية خصوصيتك، فضلًا عن أنه متصفح سريع وخاص، كما يمكن أيضًا تأمينه برقم سري، والأهم من ذلك دعمه حجب الإعلانات وغيرها من المتتبعات التي تخترق وتخاطر بخصوصيتك.

ولا يتوقف الحد بتأمين المتصفّح برقم سري حيث أنه أيضًا يدعم بصمة الأصبع، ناهيك عن دعمه لفتح نوافذ بقدر ما تُريد وبدون أي حدود، وهناك التصفّح الخفي، الذي يدعم مسح جميع بيانات التصفّح وعدم ترك أي سجلات فور الخروج منه، وحوّل هذا الموضوع أشار فريق عمل التطبيق بأن تطبيقهم هذا :

“يحمي مساحتك الشخصية، ونحن نقوم بتصميم تطبيقات بسيطة للخصوصية تمكنك من الاستمتاع براحة بالك، ونحن نركز على جعل تطبيقاتنا وخدماتنا سهلة الاستخدام وآمنة، بحيث تحسن من حياتك الرقمية”

أخيرًا متصفّح Keepsafe متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل من على متجر قوقل بلاي، على أن يدعم أندرويد 5.0 فأحدث.

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