شاهد بالصور | “تيسيان” .. منطقة قادمة من قصص الخيال في سويسرا

موطن للكثير من البحيرات الجميلة والجبال المذهلة، يشكل كانتون (منطقة) تيسيان الواقعة في جنوب سويسرا، أحد المناطق الخلابة والخيالية الموجودة على كوكب الأرض.

يوضح موقع “كالتشر تريب” المهتم بالسفر أن تيسيان تمتاز بجمعها بين تأثيرات جبال الآلب والبحر المتوسط، لتخلق بهما الأثنين عالما خاصا.

تحمل المنطقة اسم نهر تيسيان التي يمر بها، ويتميز بلون مياهه الزمردي، والذي يشكل مصدر جذب سياحي هام لهذه المنطقة.

يتحدث أهالي هذه المنطقة اللغة الأيطالية، وهي الموطن الرئيسي للمتحدثين بالإيطالية في سويسرا، ويرجع السبب في ذلك، أن تيسيان كانت جزء من إيطاليا، قبل أن تستحوذ عليها القوات السويسرية في القرن الخامس عشر وتضمها إلى أراضيها.

تشكل المنطقة مصدر سياحي هام في سويسرا، نظرا للمناظر الطبيعية الخلابة والخيالية، بالإضافة إلى بحيراتها المذهلة ذات المياه الدافئة، مثل بحيرو لوجانو أو بحيرة ماجيوري.

أحد مصادر جمال تيسيان هو التمازج بين البشر والطبيعة، فالمنازل متناثرة بين الأشجار والخضروات والجبال، في لوحة فنية رائعة.

وتشتهر المنطقة أيضا بأنها قبلة لمحبي تسلق الجبال والصخور، وكذلك محبي الطعام الأوروبي، لاسيما وأنها تجمع بين المطبخ السويسري والإيطالي.

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