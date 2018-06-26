اتحاد الكرة : ملتزمون بتطبيق قرار سقف رواتب اللاعبين

بواسطة / بتاريخ 2018-06-26 في 7:52 م /
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قال رئيس اتحاد كرة القدم مروان بن غليطة أن اتحاد الكرة ملتزم بقرار سقف رواتب اللاعبين لمصلحة الأندية ، مضيفا أنه تقرر إستقلالية لجنة دوري المخترفين وتغيير مسماها الى رابطة بما يصب في مصلحة تطوير كرة القدم في الدولة .

وأضاف بن غليطة أن أي نادي سيتجاوز سقف الرواتب سيتعرض لعقوبات داعياً من لديه أي دليل على أي اختراقات إلى تقدميها للاتحاد مشيرا إلى ضرورة أن يلتزم أي لاعب بالإفصاح عن دخله الحقيقي من قيمة العقود مع عدم أحقيته بالمطالبة بأي مبالغ خارج العقد

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