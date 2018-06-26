مهاجم تونس: قرعة المونديال ظلمتنا

أعرب مهاجم المنتخب التونسي، فخرالدين بن يوسف، عن أسفه الكبير لخروج نسور قرطاج من المونديال مبكرا، والهزيمة المذلة أمام بلجيكا بخماسية.

وقال بن يوسف في تصريحات صحفية في موسكو: “بين الحلم والحقيقة فرق شاسع، وهذا ما حدث لنا في مونديال روسيا 2018”.

وأضاف: “كنا نحلم بتخطي الدور الأول إلا أننا وجدنا أنفسنا أمام منتخبات كبيرة، يمكن أن تذهب بعيدا في الدورة”.

وحمل مهاجم الاتفاق السعودي، القرعة التي أوقعتهم مع منتخبي بلجيكا وإنجلترا، جزءا من مسؤولية الخروج.

وقال: “صراحة القرعة ظلمتنا ولم تساعدنا على أن نحقق حلم كل التونسيين”.

وأردف: “كل اللاعبين تأثروا كثيرا بالهزيمة العريضة أمام بلجيكا، وكلنا نقدم الاعتذار للشعب التونسي، لكن تلك هي أحكام الكرة”.

وتابع: “مباراة بنما ستكون صعبة من الناحية الذهنية، نظرا لأن معنويات اللاعبين مهزوزة بعد الخسارة أمام بلجيكا”.

واستدرك بقوله: “لكن سنحاول أن نتخطى هذا العائق لنحقق الفوز على بنما، وبحول الله سنبذل كل ما لدينا لتحقيق هذا الانتصار”.

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