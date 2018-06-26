بيرو تسقط أستراليا في ختام مشوارهما في المونديال

حقق المنتخب البيروفي فوزا معنويا على نظيره الأسترالي، بهدفين دون مقابل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

سجل أهداف بيرو، أندري كاريلو (18) وباولو جيريرو (50)، ليرتفع رصيد بيرو إلى 3 نقاط في المركز الثالث، وتأتي أستراليا رابعة بنقطة واحدة، ودعا منافسات البطولة من الدور الأول.

اعتمد فان مارفيك، مدرب أستراليا، على خطة 4-2-3-1، بوجود خط دفاع مكون من 4 لاعبين، أمامهم محوري الارتكاز جيدناك وآرون موي، والثلاثي كروز، روجيتش وماثيو ليكي تحت رأس الحربة تومي يوريتش.

في المقابل، بدأ المدير الفني للمنتخب البيروفي، ريكاردو جاريكا، المباراة بنفس الخطة التكتيكية 4-2-3-1، بتواجد باولو جيريرو كمهاجم صريح، وتحته الثلاثي كاريو، كويفا وفلوريس.

المواجهة كانت فقيرة من الناحية الفنية، واعتمد المنتخب الأسترالي على الأطراف لمحاولة هز شباك بيرو.

أما بيرو، فكانت الطرف الأفضل نسبيًا في المباراة، وحاولت الوصول إلى مرمى أستراليا، واستحوذت على الكرة كثيرًا، بعد تراجع أستراليا إلى منتصف الملعب بعد فقد الكرة.

وأخذ المنتخب الأسترالي زمام المبادرة، وفي الدقيقة 6، حاول فك دفاعات بيرو من خلال التمريرات بين لاعبي الفريق، وتمكن أندري كاريلو، في الدقيقة 18، من تسجيل أول أهداف المباراة لبيرو، بعد عرضية باولو جيريرو، وتسديدة رائعة سكنت شباك رايان، حارس أستراليا.

وحاول جيريرو تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 23، بعدما سدد كرة رأسية وصلت سهلة إلى الحارس.

وكاد روجيتش، أن يتعادل لأستراليا بالدقيقة 27، بعدما راوغ مدافعي بيرو، وسدد الكرة، ليتصدى لها جاليسي، حارس بيرو ويبعدها إلى ركنية.

وحاول روبي كروز بالدقيقة 34، تمرير الكرة إلى ماثيو ليكي، قبل أن ينجح مدافع بيرو في إبعادها ببراعة إلى ركنية.

وفشل ساينسبيري، مدافع أستراليا في تحويل كرة عرضية من ركلة ثابتة، لعبت عن طريق آرون موي، إلى هدف، بعدما سدد الكرة برأسه بعيدًا عن المرمى.

في الشوط الثاني، تمكن جيريرو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50، وسط غياب دفاعي تام لأستراليا، فمن الجهة اليسرى، وبتمريرة من كويفا، نجح جيريرو في مباغتة الحارس.

وأجرى فان مارفيك، تبديلاً بدخول كاهيل، وخروج يوريتش، بالدقيقة 53، ونزول أرزاني بدلاً من كروز بالدقيقة 58، في محاولة لزيادة الفاعلية الهجومية.

وكاد بيهيتش، أن يقلص النتيجة لأستراليا في الدقيقة 59، بعد تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس، وعاد كاهيل بتسديدة أخرى في المرمى، قبل أن تصطدم بمدافع بيرو وتمنع أول أهداف أستراليا.

نشط الأداء الهجومي لأستراليا تدريجيًا عقب التبديلات الهجومية، وسيطر الفريق على الكرة، إلا أنه افتقد للمسة الأخيرة على المرمى.

وحرم القائم الأيسر لرايان، هدفا ثالثا عن طريق إديسون فلوريس، في الدقيقة 80، بعد تصويبة من على حدود المنطقة، وبعد هجمة مرتدة سريعة نفذها لاعبو بيرو بشكل جيد.

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