بدعم التحالف .. الجيش اليمني يسيطر على جبال استراتيجية في لحج و تعز

بدعم و إسناد من قوات و مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية .. تتوالى الانتصارات العسكرية لقوات الجيش اليمني و المقاومة في جبهة كرش باتجاه الراهدة بمحافظة لحج جنوبي اليمن .

فقد حققت القوات تقدما ميدانيا كبيرا و تمكنت من السيطرة على مرتفعات الضواري الاستراتيجية و جبل ركب الخياشيم بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج إضافة إلى السلسلة الجبلية في بيت حاميم المطلة على الراهدة جنوب تعز وجبل العصيدة المطل على منطقة السحي في عمليات عسكرية مباغتة أربكت صفوف ميليشيات الحوثي وانهكت قدراتها العسكرية.

كما تمكنت قوات الجيش اليمني بقيادة اللواء فضل حسن العمري قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد محور كرش قائد اللواء الثاني حزم من محاصرة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران ودحر عناصرها في جبهة الراهدة في عمليات عسكرية نوعية مسنودة من قيادة التحالف العربي في عدن أسفرت عن مصرع العشرات في صفوف الحوثيين و السيطرة على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة و تطهير المدينة و فك الحصار عن مدينة تعز.

و أسفرت مواجهات الجيش اليمني و المقاومة من جهة و الحوثيين من جهة آخرى عن تكبيد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فيما استعادت قوات الجيش و المقاومة كميات كبيرة من الأسلحة و الذخائر و أجبرت عناصرها على التراجع و وقوع عشرات الجرحى في صفوفها.

و تواصل قوات الجيش اليمني و المقاومة تقدمها في جبهات الشريجة و حماله و طور الباحه و القبيطة و حيفان و السيطرة على مواقع استراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وسط تهاوي دفاعاتها و تحصيناتها على وقع خسائرها المتوالية بمختلف جبهات القتال .

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