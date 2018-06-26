هولندا تقر حظراً على ارتداء النقاب في الأماكن العامة

أقر مجلس الشيوخ الهولندي الثلاثاء بغالبية كبيرة مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض الاماكن العامة كالمدارس والمستشفيات، منهيا بذلك نقاشا استمر لسنوات حول هذا الموضوع الحساس.

واورد بيان لمجلس الشيوخ على موقعه الالكتروني “وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون”.

وقال المجلس “يقترح مشروع القانون فرض حظر على ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بشكل تام او تظهر فقط العينين في المؤسسات التربوية، والنقل العام، والدوائر الرسمية، والمستشفيات”.

ونال مشروع القانون موافقة 44 عضوا في مجلس الشيوخ (75 مقعدا)، فيما عارضه 31 عضوا في تصويت مهد الطريق امام تحول هذا المشروع الى قانون.

وكانت ثلاثة من الاحزاب الاربعة المنضوية في الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء مارك روتي ايدت مشروع القانون فيما عارضه حزب “دي66” التقدمي.

وسيتعين على وزيرة الداخلية الهولندية كايسا اولونغرن المنتمية لحزب “دي66” اعطاء التوجيهات للهيئات الحكومية حول كيفية تطبيق الحظر الذي يفرض على المخالفين غرامة قدرها 400 يورو.

وكانت الحكومة الهولندية صادقت على الخطة اواسط 2015 لكنها عدلت عن المضي في حظر ارتداء النقاب في الشوارع.

ويأتي اقرار مجلس الشيوخ الهولندي بعد صدور قرارات حظر مشابهة في النمسا وبلجيكا وفرنسا والمانيا.

وفي ابريل 2011 كانت فرنسا اول دولة اوروبية تحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة.

وفي 2014 ايدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الحظر رافضة الاخذ بالحجج التي تعتبر ان حظر النقاب ينتهك الحرية الدينية.

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