إقالة مدير الأمن الوطني في الجزائر

أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، مهام عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني، وعيّن مصطفى لهبيري خلفاً له.

وأوضح بيان رئاسي، حسب صحيفة “الخبر” الجزائرية، أن “الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع اليوم مرسومين يُنهي الأول مهام عبد الغاني هامل من منصب مدير عام الأمن الوطني، ويعين مصطفى لهبيري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني”.

وتأتي هذه الإقالة حسب الخبر، بعد ساعات فقط من تصريحات هامل، اليوم الثلاثاء، عن قضية الكوكايين المحجوزة في وهران منذ أيام.

وأكد هامل أن التحقيقات الأولية شهدت تجاوزات وأن “الذي يريد محاربة الفساد يجب أن يكون نظيفاً”.

وتعيش الجزائر على وقع ما يُعرف بقضية الكوكايين البرازيلي، بعد ضبط الأمن شحنة تجاوزت 7 قناطير من المخدرات المهربة والقادمة من البرازيل، وأثار كشف القضية جدلاً إعلامياً وسياسياً كبيراً بعد تسرب تقارير عن اعتقال شخصيات نافذة كانت تتمتع بحماية بعض الأطراف في الجزائر.

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