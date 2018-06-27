محمد بن راشد يأمر بترقية مأمور جوازات حتا تقديراً لشهامته

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بترقية الوكيل سالم عبدالله بن نبهان البدواوي، مأمور جوازات في منفذ حتا الحدودي التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى رتبة وكيل أول، اعتباراً من تاريخ 16 يونيو/ حزيران 2018 أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك تثميناً من سموه لتصرف الوكيل أول سالم، مع أحد المسافرين عبر المنفذ بإيجابية فريدة، كما وصفها سموه، بعد أن بعد تعطلت مركبة المسافر خلال مروره بمنفذ حتا في يوم الجمعة أول أيام العيد، فما كان منه إلا أن أعطاه سيارته لاستكمال رحلته، رفقة أهله، لقضاء عطلة العيد في سلطنة عمان.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة لسموه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «سالم البدواوي.. موظف حكومي.. ومواطن إماراتي.. ورجل يحمل معاني الشهامة الإماراتية».

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