صفقة محمد صلاح إلى ريال مدريد قد تفشل بسبب بيل

وخرجت الكثير من الشائعات في الأونة الأخيرة، تشير إلى رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح البالغ من العمر 25 عاماً، بعد مستواه المبهر مع نادي ليفربول الإنجليزي في موسمه الاول.