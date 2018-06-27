صفقة محمد صلاح إلى ريال مدريد قد تفشل بسبب بيل
أكدت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أمس الثلاثاء، أن صفقة انتقال الفرعون المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي في الموسم المنصرم إلى نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، قد تفشل بسبب النجم الويلزي جاريث بيل، وفقاً لموقع سبورت 360.
وخرجت الكثير من الشائعات في الأونة الأخيرة، تشير إلى رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح البالغ من العمر 25 عاماً، بعد مستواه المبهر مع نادي ليفربول الإنجليزي في موسمه الاول.
وكان قد انضم محمد صلاح هداف منتخب مصر، إلى نادي ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادماً من نادي روما الإيطالي، الذي انتقل إليه بعد تجربة فاشلة مع النادي اللندني تشيلسي.
ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد عرض على ليفربول الإنجليزي صفقة تبادلية بالتعاقد مع المصري محمد صلاح مقابل التخلي عن جاري بيل.
وأشارت إلى أن صفقة انتقال محمد صلاح إلى نادي ريال مدريد الإسباني قد تفشل، وذلك بسبب رفض جاريث بيل الهداف التاريخي للمنتخب الويليزي الانتقال إلى نادي ليفربول الإنجليزي.
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