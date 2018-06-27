بالصور.. رسومات مذهلة على أرضيات الشوارع

نجح فنان الشارع الفرنسي، الذي يطلق على نفسه اسمه “واك واك” في إعطاء لمسة سحر إلى الشوارع الفرنسية، من خلال رسومات مذهلة غيرت من شكل مناطق عبور المشاة.

وذكر موقع “بورد باندا” المهتم بالصور، أن واك واك يبدوا ساحر قويا، إذ أنه تمكن من خلال ألوانه أن يعطي لمسة فنية للشوارع في فرنسا، ويغير من شكلها التقليدي لتصبح أكثر مرحا.

يوضح الموقع أن الفنان يستمر في حملته للشوارع الفرنسية من أجل تغييرها، وتحويل ما هو تقليدي إلى شيء خلاق، لاسيما الشرائط البيضاء التي تحدد مناطق عبور المشاة في الطرقات.

ولدى واك واك الكثير من الأفكار المبدعة التي غيرت شوارع فرنسا حقا، كأن يصور بطلا كارتونيا تقليديا، يخترق بضربته السحرية الشرائط البيضاء في الشوارع ويحطمها، أو أن هذه الشرائط مثل أوراق “الدومنة” المجسمة التي يمكن إزاحتها فتسقط، أو على سبيل المثال، تبتلع حفرةوهمية أحدى هذه الشرائط بينما تصرخ، في اندهاش الشرائط المحيطة بها.

يشير الموقع إلى أن هذه الشرائط البسيطة تتحول إلى قصة قصيرة أو موقف معبر تحكى من خلال ريشة الفنان الفرنسي، موضحا أن هذه الرسومات المذهلة لا تجعل الشوارع أكثر مرحا فحسب، بل تجعل السائقين يعطون انتباها أكثر للطرقات والمارة.

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