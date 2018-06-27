انستغرام يطلق محادثة الفيديو الجماعية دون الحاجة إلى التوقف عن التصفح

يأمل الانستغرام أن يلبي احتياجات مستخدميه المليار عن طريق القصص والرسائل والبث المباشر وحالياً مكالمات الفيديو، حيث زاد متوسط استخدام الشخص الأمريكي لانستغرام من 29 دقيقة في اليوم في سبتمبر 2017 حتى 55 دقيقة لحد الآن.

حيث أطلقت الانستغرام مكالمات الفيديو وميزات جديدة أُخرى أُعلن عنها في مؤتمر الفايسبوك السنوي، والآن هي متاحة لكل الأجهزة من نظام أندرويد و IOS، والآن يمكنك أنت و4 من أصدقائك التحدث مباشرة في مكالمة فيديو عن طريق انستغرام ديريكت.

أحد أهم الميزات في مكالمة الفيديو هي أنك تستطيع تصغير نافذة الفيديو دون الخروج من الانستغرام، وهذا يفتح باباً للأصدقاء إن أرادو أن يتصفحوا معاً. ويمكن انضمام عدة أصدقاء إلى المكالمة ويمكنك أيضاً أن ترفض انضمام أي شخص. يمكن لك الاتصال بأي صديق من ضمن قائمة أصدقائك عن طريق الضغط على أيقونة الفيديو. وسيتثنى للمستخدمين حالياً، اعتماداً على نوعية المحتوى الذي يتفاعلون معه أن يشاهدوا مجموعة من القنوات مرتبة بشكل أفقي، للرياضة والجمال وإلخ.. ويمكن أن تسهل صفحة الاستكشاف الجديدة حالياً على المستخدمين اكتشاف محتوى جديد، وتعمل انستاغرام على تطبيق تأثيرات جديدة على الكاميرا من تصميم شركائها مثل Ariana Grande, BuzzFeed, Liz Koshy, Baby Ariel and the NBA إن كنت تتابع هذه الحسابات فستستطيع مشاهدة التأثيرات في كاميرة القصص. والجدير بالذكر أنّ انستغرام تعمل عن طريق إضافة هذه الميزات على زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدم على التطبيق وتعمل أيضاً على ان يكون هذا الوقت الذي يقضيه المستخدم عليه مفيداً وإيجابياً.

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