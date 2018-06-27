الاتحاد للطيران توجه نصائح مهمة للمسافرين مع بدء عطلة الصيف قريباً

وجهت شركة الاتحاد للطيران نصائح مهمة للمسافرين مع بدء عطلة الصيف قريباً مع انتهاء العام الدراسي في مدارس الإمارات.

وقالت الشركة إنه لتسهيل تجربة السفر على الضيوف المقيمين وسط المدينة في أبوظبي، تتوفر إمكانية إتمام إجراءات السفر مبكراً في مرافق مبنى المسافرين داخل المدينة مقابل 30 درهماً للشخص الواحد. ويجب على الضيوف الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد المغادرة المحدد للرحلة، على أن يضعوا في اعتبارهم ازدحام حركة السير في الطرق المؤدية إلى المطار.

وأضافت أن خدمة (مونلايت) لإتمام إجراءات السفر تتوفر خارج أوقات الذروة في مطار أبوظبي، حيث يحصل مستخدمو هذه الخدمة على 2500 ميل من أميال برنامج ضيف الاتحاد لكل مسافر.

، إضافة إلى خمسة كيلوغرامات إضافية على الأمتعة المسجلة، وبطاقة خصم على المأكولات والمشروبات في مطارات أبوظبي إلى جانب خصم بنسبة 50% على بطاقة دخول إحدى صالات انتظار رجال الأعمال التابعة للاتحاد للطيران في مطار أبوظبي.

وأشارت إلى أن مكاتب إتمام إجراءات السفر لضيوف الدرجة السياحية للرحلات غير المتجهة إلى الولايات المتحدة تفتح قبل ثلاث ساعات من موعد المغادرة، ويتم إغلاقها قبل ساعة من موعد المغادرة، أما مكاتب إتمام إجراءات السفر لضيوف الدرجة السياحية للرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة فتفتح قبل خمس ساعات من موعد المغادرة ويتم إغلاقها قبل ساعتين من موعد المغادرة.

ويجب على الضيوف المسافرين إلى وجهات في الولايات المتحدة التوجه إلى مركز التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد المغادرة. ويتم إغلاق الصعود إلى الطائرة لجميع رحلات الاتحاد للطيران قبل 20 دقيقة من موعد المغادرة للضيوف في جميع الدرجات.

وقالت إنه عبر تطبيق الاتحاد للطيران للهواتف المتحركة، يمكن للضيوف إتمام إجراءات السفر قبل 49 ساعة من موعد المغادرة وتنزيل البطاقة الإلكترونية للصعود إلى الطائرة لتقديمها عند تسليم الأمتعة وعند الصعود إلى الطائرة.

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