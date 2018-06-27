«النيابة العامة الاتحادية» تطلق تطبيق «مجتمعي آمن»

أطلقت النيابة العامة الاتحادية تطبيق «مجتمعي آمن»، وذلك تماشيا وتوجهات الدولة بضرورة تسخير وسائل تقنية المعلومات الحديثة للربط بين النيابة العامة ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ولإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في استدامة الأمن والأمان، والحفاظ على الموروث الأخلاقي الذي يتميز به المجتمع الإماراتي.

وحث النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أفراد المجتمع على المساهمة في حمايته بتحميل التطبيق عبر البحث عن كلمتي «مجتمعي آمن» أو «My Safe Society»، والذي هو متاح على نظامي IOS و Android ومتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، مشددا على ضرورة التحلي بالدقة والمصداقية في البلاغات المقدمة، لا سيما وأن القانون يعاقب على البلاغات الكاذبة.

وأكد رئيس النيابة المستشار أحمد عبدالله الحمادي المتحدث الرسمي للنيابة العامة الاتحادية أن التطبيق يستهدف تعزيز دور الأفراد في حماية المجتمع والمحافظة على أمنه، من خلال الإبلاغ عن الجرائم التي تقع عبر شبكات التواصل وغيرها من الجرائم، كما يساهم في سرعة تلقي البلاغات المدعمة بالأدلة، واختصار الوقت والجهد على أفراد المجتمع، حيث أصبح بإمكانهم الإبلاغ من مكانهم دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للنيابة العامة.

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