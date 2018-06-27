55 % من سكان الإمارات مدينون لبطاقات الائتمان

أكد المشاركون في ندوة نظمها بنك الإمارات دبي الوطني أمس لتعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع في الدولة، أن 55% من سكان الإمارات لديهم قروض باستخدام بطاقات الائتمان في حين أن من لديهم وعي مالي ودراية كافية بتبعات الاقتراض والتخلف عن السداد لا يزيد على 38% في الدولة مشيرين إلى أهمية رفع مستوى الوعي المالي لدى أفراد المجتمع.

وقال طارق بن هندي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المنتجات والاستشارية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني خلال الندوة التي نظمها البنك يوم أمس، إن 68% من سكان الدولة ليس لديهم مدخرات رسمية بحسب دراسة أجراها البنك. وأظهرت الدراسة كذلك أن نحو 19% من سكان الدولة تأخروا في سداد دفعات مستحقة عليهم لمرة على الأقل و6% دوماً ما يتأخرون في سداد الدفعات.

وبحسب الدراسة أيضاً يعاني 94% من سكان الدولة ضغوطاً مالية وأن نحو 25% لا يدخرون حتى ولو درهماً واحداً من راتبهم أو دخلهم الشهري.

وقال ابن هندي، إن الدراسة تظهر كذلك أن نحو 69% من الأفراد في الدولة لم يبدأ بعد التخطيط لما بعد التقاعد، وأن حوالي 76% لم يدخروا من أجل التقاعد في العام الماضي. كما أظهرت أن 25% يجدون صعوبة في سداد التزامات القروض الشهرية.

الحد الائتماني

ولفت إلى أن الحد الائتماني للبطاقات الائتمانية لا يجب أن يتعدى حجم الدخل الشهري أو الراتب الواحد، لافتاً إلى أن تضخم البطاقات الائتمانية مقابل الراتب يمكن أن يدفع باتجاه التعثر.

وأوضح أن الحصول على بطاقة لا يتعدى المبلغ المتاح للعميل فيها عن راتب شهر واحد يراعي الظروف المعيشية ونسب التضخم التي تطرأ ويعفي صاحبها من حدوث فجوة مستقبلية.

وأشار مدير أول في مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب ومدير برنامج «اصرف صح» في المؤسسة حسين البلوشي،إلى أن أبرز الأخطار التي يرتكبها الشباب هو التقليد والتسرع في تحقيق بعض الرغبات وعدم الاكتفاء بالدخل، الأمر الذي يجعله يلجأ إلى الاستدانة. ولفت إلى أن المشكلة في المجتمع تتمثل في ثقافة التباهي بالمقتنيات التي بدأت في الثمانينات مع سهولة الاقتراض في ظل الإجراءات السهلة من قبل البنوك واطمئنان المقترضين من المواطنين لوجود دعم من الدولة في حالة تعثر سداد الدين.

وأدارت الجلسة أمبارين موسى، المؤسس والرئيس التنفيذي للموقع الإلكتروني «سوق المال».

وقال ابن هندي: إن الإدارة المالية الحكيمة تعتبر جزءاً جوهرياً من تأمين حياة آمنة ومستقرة للأفراد. ويأخذ البنك هذه الخطوة ضمن إطار مسؤوليته تجاه توعية المجتمع وتثقيفه، خصوصاً شريحة الشباب، في إطار جهوده الحثيثة لتعريفهم بالآليات والمقاربات الناجحة والتي تضمن لهم نمط حياة مالي مستقر، وتساهم في إيجاد البيئة الحاضنة لمستقبل مالي مشرق لجميع أفراد المجتمع.

ثقافة الاقتراض المسؤول

وقال دانييلي لافال، رئيس تطوير المنتجات وعمليات البيانات، شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «تحرص شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على غرس ثقافة الاقتراض المسؤول، من خلال تزويد جميع المقترضين في الدولة بالأدوات المناسبة لاتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة. ونؤمن بأن تعلم سبل إدارة الأموال وفهم آليات الاقتراض ومعرفة خبايا التقييم الائتماني هي عناصر رئيسية تضمن تحقيق إدارة مالية مسؤولة على الصعيد الشخصي. وبالنسبة للشباب الذين يدخلون عالم التقييم الائتماني للمرة الأولى، فإن اعتماد الممارسات الصحيحة سيساعدهم على إرساء أسس سليمة في سجلهم الائتماني، بما يمكنهم من الحصول على مختلف الخدمات المالية بسهولة أكبر في المستقبل».

التقرير الائتماني

تحدث دانييلي لافال عن التقارير الائتمانية التي تصدرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قائلاً: إنها تمثل خطوة رئيسية في إطْلاع الشخص على وضعه المالي والائتماني لافتاً إلى أن ما يهم حقاً تحرّيه؛ هو التقرير الائتماني وليس التقييم، إذن على الشخص أن يتأكد من تفاصيل تقريره الائتماني للتأكد من دقة المعلومات فيه وأنه تم بالفعل تحديثها بشكل صحيح من قبل البنك الذي يتعامل معه الشخص، قائلاً، إنه في الكثير من الأحيان يجد العملاء بطاقات ائتمان مسجلة باسمهم رغم عدم حصولهم فعلياً عليها لكنها تدخل ضمن نطاق التزاماتهم المالية. وقال، إن التقارير المالية تغطي تقريباً الوضع المالي لكل فرد ولفت إلى أن الشركة تبحث في الوقت الحاضر مع الجهات المختلفة من شركات مياه وكهرباء وغير ذلك من المرافق لتضمين فواتير هذه المرافق كذلك ضمن التقارير الائتمانية.

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