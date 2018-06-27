وفاة طفل مواطن غرقاً في البحر برأس الخيمة

دعا سعادة العميد سالم ربيع بوخطامين السويدي مدير عام العمليات المركزية بالإنابة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أولياء الأمور إلى الاهتمام جيداً بأطفالهم وعدم تركهم بمفردهم حفاظاً على حياتهم وحمايتهم عبر ضرورة مراقبتهم وعدم تركهم دون التواجد بقربهم وحذرهم من خطورة إهمال الأبناء خلال وجودهم على شاطئ البحر وحثهم على عدم السماح لهم بممارسة السباحة في أماكن التيارات البحرية أو في الأماكن غير المخصصة لهذا الشأن أو صغر سنهم حفاظاً على سلامتهم ، معرباً عن بالغ أسفه لوقوع الحادث معبراً سعادته عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرته .

وكان طفل إماراتي الجنسية يبلغ من العمر نحو 9 أعوام توفي غرقاً في البحر بإمارة رأس الخيمة مساء أمس برفقة والدته وشقيقاه اللذان يكبراه بالعمر ، حيث توجهوا إلى البحر بهدف السباحة .

وتفصيلاً يشير الرائد طارق محمد الشرهان رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة عن ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند تماما الساعة 8:00 مساء يوم الثلاثاء الموافق 26/6/2018م يفيد بغرق طفل إماراتي الجنسية على شاطئ بحر رأس الخيمة ، وانتقلت على الفور فرقة خاصة من المنقذين والمسعفين إلى موقع البلاغ وتبين أن الطفل فارق الحياة نتيجة ابتلاعه كمية كبيرة من المياه ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة ، كما تم تحويل ملف الحادثة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية .

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