الإمارات تجدد التزامها بدعم الشعب الفلسطيني عبر مساهماتها لـ “الأونروا”

جددت دولة الإمارات في الأمم المتحدة التزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني، وذلك عبر المساهمات التي تقدمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ” الأونروا ” .. مشددة على الضرورة التي تحظى بها الولاية الإنسانية والإنمائية لهذه الوكالة لمساهمتها في الجهود الإقليمية الرامية إلى إعادة الاستقرار للمنطقة.

وأعربت ميسون الدح عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة – خلال البيان الذي ألقته أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة المخصصة للجمعية العامة لإعلان المساهمات الطوعية المقدمة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” – عن الأمل في أن يسهم هذا الاجتماع في التقليل من الفجوة المالية التي تعاني منها الوكالة.

وأكدت الدور الهام والحيوي المتنامي الذي تلعبه وكالة ” الأونروا ” في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم وحرياتهم، ولا سيما في ظل تعدد الأزمات وانتشار التطرف والإرهاب الذي تتعرض له المنطقة

وأدى إلى تفاقم أزمة اللاجئين وارتفاع الطلب على خدمات الأونروا الأساسية .. مشيرة إلى ضرورة استمرار الوكالة في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين.

واستعرضت جانبا من جهود الدعم الذي حرصت الدولة على مواصلة تقديمه إلى ” الأونروا ” لتتمكن من تنفيذ برامجها الأساسية.. مؤكدة أن لدولة الإمارات التزاما تاريخيا تجاه دعم الشعب الفلسطيني وتوفير ما يلزم له من احتياجات .. منوهة إلى أنه وخلال عامي 2017 و2018 قدمت الدولة ما يزيد عن 130 مليون دولار لفلسطين.

وأضافت الدح ” انطلاقا من إيماننا بأهمية التعليم في بناء مستقبل واعد للأجيال الشابة، فقد ساهمت دولة الإمارات خلال شهر أبريل لهذا العام بمبلغ 50 مليون دولار لدعم برنامج التعليم للأونروا والذي يعد أكبر برامج الوكالة، فضلا عن تقديمها مبلغ 15 مليون دولار لدعم العام الدراسي 2017-2018″ .. موضحة أن هذه المساعدات قد ساهمت في استمرار التعليم وتوفير الأدوات الأساسية لأكثر من 500 ألف طالب وطالبة.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات تعمل من خلال مؤسساتها الوطنية الرائدة على دعم إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من المرافق الأساسية، إلى جانب تقديمها مساعدات غذائية للاجئين الفلسطينيين المتضررين من الصراع في سوريا .. مشيرة إلى المساهمة الأخيرة التي قدمتها الدولة لتوفير الوقود وتوليد الكهرباء في المستشفيات في قطاع غزة.

وقالت عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة “بينما نعمل على التخفيف من محنة اللاجئين الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم الإنسانية الصعبة، إلا أننا نؤكد أن حل أزمة اللاجئين يتمثل في تسوية القضية الفلسطينية. وإلى أن يتحقق ذلك، فإننا نحث الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى على تقديم المزيد من الدعم المالي للوكالة لمساعدتها في تنفيذ ولايتها الهامة”.

وأعربت عن التقدير العميق الذي تكنه دولة الإمارات لوكالة الأونروا ولتضحيات موظفيها الذين يعملون في ظروف صعبة من أجل مساعدة اللاجئين وحمايتهم من الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تستغل الفئات الضعيفة لغايات خطيرة.

وأكدت الدح في ختام بيانها التزام دولة الإمارات بتأدية واجبها الإنساني لدعم القضايا الإنسانية الملحة حول العالم، بما في ذلك مواصلة تعاونها والعمل مع الشركاء الدوليين ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية في هذا المجال.

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