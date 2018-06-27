بلدية دبي تفتتح مقصب الليسيلي في الأول من شهر يوليو القادم

تعتزم بلدية دبي افتتاح مقصب الليسيلي في الأول من شهر يوليو القادم حيث يمتاز المقصب الجديد بمزايا متطورة وحديثة وذلك عن طريق تطبيق عدة معايير منها الالتزام بمتطلبات الأبنية الخضراء والمعتمدة من قبل بلدية دبي ومراعاة أنظمة المحافظة على البيئة بتقليل الانبعاث الحراري واتباع نظام تنظيف مركزي لصالات الذبح و بالتالي التقليل من استخدام معدات ومواد التنظيف بالإضافة إلى تقليل جهد العاملين واستهلاك المياه.

وأوضح علي طاهر الحمادي رئيس قسم المقاصب، المعايير المطبقة في المقصب تشمل تسخين المياه بالطاقة الشمسية مما يسهم في ترشيد النفقات التي كانت تتطلبها عملية تسخين المياه الحارة المستخدمة في صالات الذبح عن طريق حرق الوقود ، ووجود محطة تعقيم الأيدي وتنظيف الأحذية عند مدخل الصالة مزودة بحساسات لا تسمح للعامل بالمرور إلا بعد تعقيم يديه وتنظيف حذاءه إلى جانب احتواء المقصب على صندوق ذبح الأبقار يمتاز بخاصية حساب عدد الأبقار المذبوحة وصندوق خاص لذبح الجمال والذي يعد من الأجهزة التي يتم استخدامها لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط.

وتسهم هذه الصناديق في السيطرة التامة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وتطبيق معايير الرفق بالحيوان والذبح الحلال فضلاً عن تركيب خط آلي لتفريغ الأحشاء ونقلها آلياً بدون تدخل العاملين من الصالة إلى غرفة المخلفات.

وتجدر الإشارة إلى أن المقصب يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 120 ذبيحة في الساعة من المواشي الصغيرة و20 ذبيحة في الساعة من المواشي الكبيرة، وتنوه إدارة خدمات الصحة العامة ببلدية دبي على أن ساعات العمل بالمقصب تمتد من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً ما عدا يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحاً حتى الحادية عشر ظهراً.

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