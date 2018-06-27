وطني الإمارات تصدر تقرير “نتائج إحصائيات برامج تعزيز الهوية الوطنية والدراسات الاجتماعية”

أعلنت مؤسسة وطني الإمارات عن إصدار تقرير موسّع عن نتائج احصائيات برامج تعزيز الهوية والمواطنة الصالحة التي نفذتها المؤسسة في 2017 والنصف الأول من 2018 يالإضافة للدراسات والتقارير الاجتماعية التي أصدرتها المؤسسة.

أهمها ” تقرير ” حصاد استزراع التسامح ” والذي يربط قيمة التسامح باعتدال الخطاب الديني في دولة الإمارات” و تقرير ” قياس الأثر التفاعلي للجمهور حول أنشطة المؤسسة في مجالات الهوية الوطنية والورش التفاعلية والبرامج الشبابية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي” .

بالإضافة لـ ورقة بحثية عنوانها ” دور دولة الإمارات المحلي والعالمي في التسامح والجهود المتطلبة لحماية فكر الناشئة والشباب من التطرف”

مبادرات مؤسسة وطني الإمارات داخل وخارج الدولة لتعزيز الهوية الوطنية

نشطت مؤسسة وطني الإمارات في مبادرات وفعاليات تعزيز الهوية الوطنية وممارسات المواطنة الصالحة داخل وخارج الدولة للوصول لأكبر شريحة ممكنه من جمهور الطلبة والشباب وفئات أصحاب الهمم ونزلاء المؤسسات العقابية والموظفين وعامة الجمهور بهدف إشراك الجميع في مسؤولية تنمية الهوية الوطنية الإماراتية.

وحسب الاحصائيات فإن أعداد المستفيدين من المنتديات والملتقيات الحكومية التي شاركت فيها ” وطني الإمارات” صنفت كالتالي في منتدى أبوظبي التقني الدولي للشباب شاركت المؤسسة بورقة عمل ” السعادة والتسامح” وبلغ عدد الحضور 32.

وفي برنامج القيادات الشبابية من تنظيم مكتب رئاسة مجلس الوزراء قدمت المؤسسة 3 ورش تحت عنوان ” ماذا قدمت لوطنك” بلغ عدد الحضور 130 موظف.

كما شارك المؤسسة في المنتدى الاعلامي الإماراتي شاركت المؤسسة بورقة عمل تحت عنوان” حسابات التضليل” عدد الحضور 80 شخص من عامة الجمهور.

بالإضافة لمشاركتها في منتدى قدوة بأبوظبي بورقة عمل عنوانها” كيفية تحقيق التوازن بين القيم المحلية والمواطنة العالمية” ورصد عدد المستفيدين 200 شخص.

كما تميزت مشاركة المؤسسة في قمة أقدر العالمية في أبوظبي بجلسة شبابية عنوانها” دور التربية الأخلاقية في تعزيز الهوية الوطنية” وكان عدد الحضور 200 شخص.

المحاضرات والورش الخاصة بتعزيز الهوية الوطنية

كما يوضح التقرير تنفيذ المؤسسة لـ 9 محاضرات في مجال الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة استفاد منها 287 طالب، و 55 ورشة عمل تحت عنوان ” ورشة العلم”، و 12 ورشة للتعريف بـ ” قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي استفاد منها 250 من مجندي الخدمة الوطنية و 48 لاعب وإداري في نادي حتا الرياضي و 265 طفل و 28 من منتسبين برنامج ” سفراء وطني الإمارات”.

البرامج الخاصة بفئة أصحاب الهمم

و نظمت المؤسسة 17 ورشة تعليمية وترفيهية لأصحاب الهمم منها 4 ورش في نادي دبي لذوي الهمم خاصة بتنمية مهارات التفكير استفاد منها 50 شخص ، و 5 ورش خاصة بتنمية مهارات التفكير نظمتها المؤسسة بمناسبة اليوم الوطني الرياضي استفاد منها 100 شخص.

التوعية والدراسات

تقرير ” حصاد استزراع التسامح في دولة الإمارات” أصدرته مؤسسة وطني الإمارات بالتعاون بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والبرنامج الوطني للتسامح ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

يشرح التقرير جهود الدولة في تعزيز مفهوم التعايش السلمي انطلاقاً من الاعلان عن وزير دولة للتسامح واطلاق البرنامج الوطني للتسامح إلى إصدار قانون مكافحة الكراهية واعتماد مراكز لمحاربة ” الفكر المتطرف” بالإضافة لعرض مؤشر المحاضرات الدينية في التسامح من 2013 إلى 2017، وتجربة مؤسسة وطني الإمارات في حصاد التسامح المتمثلة بإطلاق قافلة التسامح على مستوى الدولة.

كما عرض جزء من التقرير تجربة مؤسسة وطني الإمارات في حصاد التسامح وذلك باطلاقها مبادرة ” قافلة التسامح” لنشر قيم التسامح وتعزيز السلوكيات الداعمة للقيم الإماراتية والخلق الديني المعتدل ، حيث استفاد 5777 شخص من محاضرات وورش عمل القافلة في مختلف منطاق الدولة في 2017.

وحسب مؤشرات قياس أثر المستفيدين من ” قافلة التاسامح” في كل إمارة فإن عدد المستفيدين في أبوظبي بلغ 412 شخص منهم 140 من فئة أصحاب الهمم و 172 نزيل من المؤسسات العقابية .

وفي دبي بلغ عدد المستفيدين 2415 شخص منهم 60 طالب، و 1315 مصلي استمع لمحاضرات التسامح في مخلف مساجد الإمارة، و 79نزيلة، و 287 نزيل في السجن المركزي، و 10 أحداث و48 موظف في المؤسسات العقابية، و 491 موظف من جهات حكومية، و 25 نزيل وموظف من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وفي الشارقة بلغ عدد المستفيدين 1170 منهم 179 مصلي استمع لمحاضرات قافلة التسامح في مساجد الإمارة، و 287 من جمهور المركز الثقافي في كلباء، و58 نزيل من المؤسسات العقابية ، و491 منتسب لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي و 25 موظف من مختلف الجهات الحكومية.

ورقة بحثية : عن دور دولة الإمارات المحلي والعالمي في التسامح والجهود المتطلبة لحماية فكر الناشئة والشباب من التطرف

تحرص مؤسسة وطني الإمارات على إصدار الأوراق البحثية والتقارير المرتبطة بمواضيع التسامح، والقيم المجتمعية الإماراتية بالإضافة لمواضيع تربوية ووطنية خاصة بفئة الشباب وطلبة المدارس.

ومن هذا المنطلق أصدرت المؤسسة ورقة بحثية تسلط الضوء على أربعة محاور مرتبطة بالتسامح في مجتمع الإمارات وهي عرض الدلالات المحلية والعالمية التي توضح دور دولة الإمارات في إعادة صياغة التسامح في منطقة تعاني من الصراعات.

و طرح تصور لتربية الأجيال على التسامح، وعرض التجربة الإماراتية في تعزيز السلم ومحاربة الكراهية، و محور الجهود المتطلبة لحماية فكر الشباب والناشئة.

وتهدف هذه الورقة إلى رصد استراتيجية دولة الإمارات في التسامح والتعايش السلمي وابراز أهمية قيمة التسامح والتعايش السلمي بين الأفراد في المجتمع وهي الركيزة الرئيسة التي يعتمد عليها المجتمع المتلاحم المحافظ على هويته والقادر على صناعة سعادته، بالإضافة لأهمية اتخاذ قرارت حازمة ودراسة أوضاع الشباب لتحصين أفكارهم من المتطرفين.

” قياس الأثر التفاعلي للجمهور حول أنشطة المؤسسة في مجالات الهوية الوطنية والورش التفاعلية والبرامج الشبابية”

كما أصدرت مؤسسة وطني الإمارات تقرير عن ” قياس الأثر التفاعلي للجمهور حول أنشطة المؤسسة في مجالات الهوية الوطنية والورش التفاعلية والبرامج الشبابية” من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وقياس قوة الحسابات واستمراريتها بالإضافة لأنظمة متطورة تقوم بتحليل الحسابات وتقديم التقارير عن أداء الحساب والأوقات المناسبة لرصد نشاط المتابعين.

ويهدف التقرير إلى اظهار أهمية ” قياس الأثر الرقمي” لمعرفة انطباعات وتفاعل الجمهور بالإضافة للكشف عن عمليات البحث عن حسابات المؤسسة عبر محركات البحث، وأظهرت الأرقام التي تضمنها التقرير أن المؤسسة نشرت 25 ألف و 874 مادة مرئية عن المحاضرات و ورش العمل والمشاركات الخارجية للمؤسسة في مجال الهوية الوطنية .

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