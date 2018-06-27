رئيس محاكم رأس الخيمة يكرم موظفاً لإنقاذه طفلا من الغرق في البحر

كرّم رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري، الموظف عبد المجيد كريم من قسم الترجمة بالدائرة، وذلك تقديرا لموقفه البطولي والإنساني والاجتماعي في إنقاذ حياة طفل من الغرق في البحر.

وأشاد الخاطري بشجاعة الموظف وموقفه الشجاع والنبيل في إنقاذ الطفل والبالغ من العمر 3 سنوات، والذي قدّم صورة مشرقة في البذل والعطاء، حيث ينطلق هذا الموقف من المسؤولية المجتمعية والوطنية لكل فرد في المجتمع، مبينا أن دائرة المحاكم تفخر بمثل هذه الكوادر التي تقدم العطاء والتضحية بالنفس من أجل الآخرين، ما يعكس المعاني الأخلاقية والوطنية الراقية.

ويأتي هذا التكريم انطلاقا من حرص رئيس الدائرة على تقدير هذه النماذج من الموظفين وحثهم على مواصلة طريقهم في العطاء وخدمة الوطن والمجتمع.

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