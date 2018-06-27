بلدية دبا تصادر 500 كيلو من مادة البان في سكن عمال

نفذت بلدية دبا متمثلة بإدارة خدمات العامة و البيئة بالتعاون مع شرطة دبا حملة تفتيشية مفاجئة في سكن العمال لأحد الشركات في مدينة دبا وتم مصادرة (500) كيلو غرام من مادة البان الهندي و المواد الأولية لتحضيره.

وأوضح سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا ” أن عمليات التفتيش الدورية التي تقوم بها البلدية للقضاء على عملية تداول هذه المادة المضرة و التي يتم تصنيعها عن طريق مزج خليط من المواد الطبيعية والكيميائية لدى بعض الجاليات الآسيوية مستمرة، نظراً لما تشكله من خطورة على صحة الإنسان، لافتاً إلى أن تلك المادة تشوه الطرقات والمباني وتعكس مظهراً غير حضاريا”

ومن جانبه شدد سعادته، على أن مخاطر مادة البان لا تقتصر على المتعاطين فقط، بل إنها سبب رئيس للتلوث البيئي ، مما يشكل خطراً على صحة الأفراد والصحة العامة.

و تناشد بلدية دبا الجمهور الكريم بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الإتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة ، حيث أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة المخالفين.

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