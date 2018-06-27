«اللوفر أبوظبي» يكشف عن لوحة نادرة للفنان دافنشي 18 سبتمر المقبل

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أنه سيتمّ الكشف عن لوحة “سلفاتور مُندي” منقذ العالم للفنان العالمي ليوناردو دافنشي في اللوفر أبوظبي يوم 18 سبتمبر من هذا العام، والتي يعود تاريخها إلى ما يزيد عن 500 عام، بعد اختفائها عن الأنظار واعتقاد الكثير منا أنها تاهت للأبد.

وتمثل اللوحة أحدث إضافة فنية إلى مجموعة المقتنيات الثقافية الخاصة بإمارة أبوظبي.

وتعود أهمية وشهرة هذا اللوحة الفنية – التي تم اقتناؤها من قبل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي العام الماضي – إلى كونها واحدة من أقل من عشرين لوحة معروفة لأهم رسامي النهضة الإيطالية وآخر عمل فني يتم اقتناه لأشهر فنان في التاريخ.

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