إجراءات سعودية إماراتية كويتية لدعم مالية البحرين

قال بيان مشترك أصدرته المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة إن الدول الثلاث ستعلن قريباً عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي.

وقالت الدول الخليجية الثلاث إنها تجري مباحثات مع السلطات البحرينية لتعزيز استقرار المالية العامة في المملكة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، أكد البيان “تواصل المملكة العربية السعودية والأشقاء في دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة محادثاتھم مع الأشقاء في مملكة البحرين لتعزيز استقرار الأوضاع المالية فيها وتأكيد التزامھم بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنھاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الاصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين”.

وفي ذات السياق، أكد وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة بأن مملكة البحرين مع الأشقاء في المملكة العربیة السعودیة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكویت ستعلن عن برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالیة بمملكة البحرين.

وأشاد آل خليفة بالمواقف التاريخية للأشقاء بالمملكة العربیة السعودیة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكویت، وأعرب عن شكره وتقديره لدعمهم مملكة البحرين في كافة المواقف التي أثبتت عمق الروابط الأخوية والتعاون البناء ووحدة المصير المشترك.

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