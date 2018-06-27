«الصحة» تعلن عن برنامج الأطباء الزائرين لشهر يوليو 2018

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تفاصيل “برنامج الأطباء الزائرين” لشهر يوليو 2018 لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى، حيث سيقوم الأطباء بزيارة مستشفى الكويت ومستشفى صقر ومستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، لتقديم خدماتهم الطبية في مجال خبراتهم المختلفة وهي أمراض الجهاز الهضمي وأمراض النساء وجراحة العظام.

الدكتور برهام أبو دية هو استشاري في أمراض الجهاز الهضمي والتنظير المتقدم- قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد ومدير التنظير البدني في مايو كلينيك منيسوتا، الولايات المتحدة، الذي أنهى دراسة الطب في كلية ألبيرت الطبية جامعة براون، وتابع زمالة البحوث في أمراض الجهاز الهضمي من مستشفى بريغهام ومستشفى ماساتشوستس العام، كلية هارفارد الطبية. وحصل على زمالة متقدمة في التنظير الهضمي من كلية مايو كلينيك للطب.

وتشمل مجالات خبرته: التنظير البدني، علاج مضاعفات جراحة السمنة والتنظير المتقدم.

وسيقوم الدكتور برهام أبو دية بزيارة مستشفى الكويت من 8 الى 12 يوليو 2018.

الدكتور حفيظ رحمن هو استشاري أمراض نساء وجراحة تنظير بالمنظار في مستشفى بي في إس ميموريال، كاليكوت، ومستشفى صن رايز في الهند. والذي أنهى دراسة الطب في جامعة كاليكوت. ثم تابع دراسته في أمراض النساء والتوليد في جامعة كوجارات بالهند.

وتشمل مجالات خبرته: جراحة المناظير، جراحة إعادة التأهيل.

وسيقوم الدكتور حفيظ رحمن بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال في الفترة من 8-9 يوليو 2018.

الدكتور كريم زايد هو حاليا مستشار في (مركز جراحة العظام والطب الرياضي وجراحة الصدمات) في ماينز، بألمانيا. والذي أكمل دراسة الطب من جامعة الإسكندرية بمصر. ثم تابع التدريب الجراحي في (أسكليبيوس بولينن كلينيك) بألمانيا، و تخصص في جراحة العظام والصدمات النفسية من عيادات الدكتور هورست شميت في فيسبادن، ألمانيا.

وتشمل مجالات خبرته، تنظير مفصل الكتف، الأطراف الاصطناعية الطرفية ( الورك والركبة والكتف) والتدخلات بالمنظار على مفصل الركبة)

سيقوم الدكتور كريم بزيارة مستشفى صقر من 22 الى 26 يوليو 2018.

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