889 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ9 مليون في جبل علي الصناعية الأولى

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 889 مليون درهم.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 157 مبايعة بقيمة 263 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضى بقيمة 89 مليون درهم و 133 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 174 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة جبل على الصناعية الأولى تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة المركاض.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة فى جبل علي الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة المركاض و أخيرا مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة المركاض.

و قد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها18 مبايعة بقيمة 24.8 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 36.8 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 626 مليون درهم منها 31 رهونات أراضى بقيمة 586 مليون درهم و 35 رهونات فلل وشقق بقيمة 40 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 256 مليون درهم وأخرى فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 65 مليون درهم.

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