العطاس وراشد وعلي عيد يلتحقون بمعسكر الأولمبي في هولندا

أستدعى البولندي ماسيج سكوزرا مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، أحمد العطاس، راشد محمد عمر، وعلي عيد للإنضمام لقائمة المنتخب، المعسكر حالياً في هولندا، بعدما تجددت إصابة محمد عبد الباسط، وإستدعاء اللاعبان عمر جمعة ربيع، وزايد العامري لأداء واجب الخدمة الوطنية.

وكان الجهاز الفني والإداري للأبيض الأولمبي، قد تأكد له عدم قدرة مشاركة ثلاثي لاعبي المنتخب، يوم السفر “الأثنين الماضي”، المقرر لمغادرة الدولة لتدشين معسكره الخارجي في هولندا، خلال الفترة من 25 إلى 8 يوليو المقبل.

بهذا يستمر تواجد 26 لاعباً في القائمة الحالية للمنتخب، هم: سلطان عبدالله المنذري، عبدالله علي النقبي، محمد حسن الشامسي، أحمد راشد سلطان، سالم سلطان الشرجي، خالد إبراهيم هلال، محمد سلمان العكبري، خالد عبدالرحيم باوزير، عبدالرحمن العامري، خليفة مبارك الحمادي، محمد عمر العطاس، أحمد محمد العطاس، عبدالله غانم جمعة، حمد جاسم الجسمي، ماجد إبراهيم سرور، حسين عبدالله، محمد خلفان الحراصي، إسماعيل خالد خميس، شاهين سرور الدرمكي، أحمد ربيع الغيلاني، جاسم يعقوب البلوشي، عبدالله حسن النوبي، محمد خلفان المسماري، أحمد العطاس، راشد محمد عمر، علي عيد.

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