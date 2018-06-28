الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 28/ 06 /2018 إلى الساعة 0800 يوم 29 / 06 / 2018

حار ومغبر بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام خلال النهار ، تنشط أحياناً خلال الليل وصباح الغد الباكر تكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة .

حركة الرياح

شمالية شرقية – شمالية غربية / 15 – 30 كم/ساعة بوجه عام خلال النهار ، تصبح شرقية الى جنوبية شرقية / 25 – 35 كم / ساعة خلال الليل ، تصل 42 كم / ساعة أحياناً على البحر وبعض المناطق المكشوفة.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

حار ومغبر بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق ، وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على البحر، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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