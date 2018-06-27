“محمد بن راشد للفضاء” يدعو الطلاب للتسجيل في مخيم “مستكشف الفضاء”

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن بدء التسجيل في مخيم “مستكشف الفضاء” الذي سيقام في 22 من شهر يوليو المقبل ويفتح أبوابه للطلاب من الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 11 إلى 14 سنة .

يستمر التسجيل في المخيم حتى الخامس من يوليو المقبل ليستقبل جميع المقيمين في دولة الإمارات وخارجها حيث سيتلقى المشاركون خلال فترة المخيم دروسا نظرية وورش عمل على أيدي مختصين وخبراء وبإشراف أمهر الكفاءات والكوادر المواطنة في مجال علوم الفضاء.

وبفضل تجهيزاته المتطورة .. سيحتضن مركز محمد بن راشد للفضاء – الأول من نوعه في المنطقة – فعاليات المخيم حيث سيتسنى للمشاركين الاطلاع على مرافق البحث والتطوير الموجودة في المركز ومنها مختبرات تقنيات الفضاء والبيت المستدام إضافة إلى غرف التحكم بالأقمار الصناعية.

وقال يوسف الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء إن تنظيم هذا المخيم هو جزء من أهداف المركز لتنمية القدرات العلمية لدى الطلاب حيث نسعى من خلاله إلى استغلال كافة الفرص التطويرية لبناء جيل قادر على العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا في الدولة.

وأضاف أن هذه التجربة الفريدة التي سيتم تنظيمها على فترات مختلفة طوال العام تشتمل على أنشطة وبرامج علمية تهدف إلى تشجيع الجيل الجديد على الإلمام بالعلوم وتنمية روح الابتكار والإبداع لديهم واكسابهم المهارات الفنية والتقنية.

من جانبه قال عدنان الريس مدير برنامج المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء إن توفير هذه الأنشطة العلمية الفريدة سيتيح لجيل المستقبل في الإمارات فرصة لتعزيز إقبالهم على التخصصات الفنية والهندسية في مجال العلوم تماشيا مع توجهات دولة الإمارات الساعية إلى وضع استراتيجية لتعزيز مناهج التعليم وأساليبه في مواد العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات “STEM ” لتكون الإمارات بذلك من بين الدول الرائدة والسباقة للاستثمار في قطاع الفضاء الذي يسهم في ترسيخ التنمية المستدامة لدولة الإمارات .

ويعد مخيم مستكشف الفضاء واحد من المبادرات الرائدة التي يطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء لتعزيز روح الاستكشاف والاهتمام بمواضيع ذات علاقة بالفضاء لدى الطلاب مثل “مخيم الفضاء الصيفي” المخصص لطلبة المدارس الذي نظمه المركز خلال السنوات الثلاث الماضية ويتضمن عددا من التجارب العلمية والتقنية وورش عمل تفاعلية عن الفضاء والكواكب والأقمار الصناعية فضلا عن تجربة انعدام الجاذبية التي أطلقها المركز هذا العام وهي عبارة عن مسابقة تتيح للطلاب المقيمين في الإمارات فرصة الفوز برحلة فريدة لاختبار انعدام الجاذبية في الولايات المتحدة الأميركية.

يذكر أن المخيم يأتي ضمن مبادرات مشروع المريخ 2117 ويحظى برعاية صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع التمويلي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

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