النيابة العامة الاتحادية : ضبط شابين أطلقا فيديو ترويجي للترويج لمخدر الكوكايين

أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أحمد الحمادي رئيس النيابة، بأنه وبناء على بلاغ تلقاه مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام عبر تطبيق ” مجتمعي آمن” الذي أطلقته النيابة العامة الاتحادية قبل أيام، قد تم القبض على شابين عمرهما 30، 21 سنة لإطلاقهما فيديو ترويجي على وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة الأنترنت يروجان به لمخدر الكوكايين ولتعاطيه، وأن النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أمر فور أخطاره باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبطهما على وجه السرعة والتنسيق مع الجهات المعنية.

وقد تولت وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة لشرطة عجمان بتنفيذ الضبط في زمن قياسي، وجاري حالياً عرضهما على النيابة المختصة.

وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة إلى أن النائب العام للدولة شدد على مكافحة جرائم الاتجار في المخدرات وتعاطيها والترويج لها ومواجهتها بكل الحسم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، باعتبارها مسألة تمس الأمن الوطني لما يترتب من إهدار أهم ما تملكه الدولة من طاقة وهو شبابها وذخيرتها من أبناء الوطن، وأن دولة الامارات العربية المتحدة بجميع سلطاتها وأجهزتها لا تتهاون في التصدي لهذه الآفة الخطير وتولي لهذه القضايا والتصدي لها ولمرتكيها الدرجة القصوى من الأهمية.

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