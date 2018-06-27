تخفيضات تصل إلى 80 % في 20 مركز تسوق بأبوظبي

نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ضمن فعاليات نسخة هذا العام من “موسم صيف أبوظبي” حملة “اكتشف المفاجأة” الفريدة من نوعها للتسوق المربح فيما تسعى الإمارة إلى جذب مزيد من الزوار وزرع البهجة في نفوس الأفراد بمختلف أعمارهم.

وتقام الحملة المبتكرة خلال الفترة من يوم الجمعة 29 يونيو وحتى يوم السبت 18 أغسطس، تتيح للزوار والمقيمين التسوق والفوز بجوائز قيّمة في مراكز التسوق المشاركة والحصول على تخفيضات تصل إلى 80% في 20 مركز تسوق، وتتضمن حملة “اكتشف المفاجأة” سحوبات على جوائز قيّمة، من بينها سيارة نيسان بترول مقدمة من المسعود للسيارات. ويمكن للمتسوقين المشاركة في هذه العروض في 20 مركز تسوق على مستوى أبوظبي هي؛ مارينا مول، والخالدية مول، وديرفيلدز، ودلما مول، وبوابة الشرق مول، والوحدة مول، وهيلي مول، والمركز التجاري العالمي، وياس مول، والراحة مول، وسيتي مول، والعين مول، ومشرف مول، ومزيد مول، ومركز مدينة زايد، وبوادي مول، وبراري مول، والرويس مول، والفوعة مول، والجيمي مول. بالإضافة إلى فعاليات وأحداث ترفيهية متنوعة تتضمن عروض أداء وموسيقى.

وقال سعادة سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “نهدف من خلال حملة “اكتشف المفاجأة” بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى اجتذاب المزيد من الزوار سواء من داخل أو خارج الدولة من الباحثين عن تجارب تسوق وربح وترفيه لا تنسى، بما يعزز مكانة العاصمة كوجهة رئيسية للسياحة العائلية والتسوق خلال موسم الصيف”.

وتم تصميم حملة “اكتشف المفاجأة” خصيصاً لموسم صيف أبوظبي 2018، حيث يمكن للمتسوقين ولكل 250 درهماً ينفقونها في التسوق، التسجيل رقمياً للحصول على فرصة ربح جوائز فورية، تتضمن عشاءً فاخراً في أرقى المطاعم في أبوظبي، وكذلك دخول السحب لربح الجائزة الكبرى. وما إن يتم التسجيل على المنصة على الإنترنت، يمكن للمتسوقين الحصول على جائزتهم أو المحاولة من جديد. لكل 250 درهماً ينفقها المتسوق في مراكز التسوق المشاركة تعتبر فرصة إضافية له للفوز بجوائز موسم صيف أبوظبي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الذين أنفقوا 250 درهماً، تجربة حظهم لربح جوائز فورية من خلال المشاركة في لعبة الجوائز الموجودة في ماركز التسوق المشاركة.

أمّا المتسوقين الذين أنفقوا 1000 درهم، فيمكنهم التوجه إلى منصة “اكتشف المفاجأة” في المراكز التجارية للمشاركة في لعبة عجلة الحظ التي تتيح لهم إمكانية اكتشاف المفاجأة، والتي تتضمن جوائز منها باقات العطلات وزيارة المواقع الترفيهية، والمطاعم، والفعاليات، والأزياء، ومنتجات التجميل، والذهب، والإلكترونيات. وستتنقل عجلة الحظ بين ثمان مراكز تسوق مشاركة في هذا الموسم خلال عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً، وهم؛ مارينا مول (29 و30 يونيو)، والخالدية مول (6 و7 يوليو)، وديرفيلدز (13 و14 يوليو)، ودلما مول (20 و21 يوليو)، وبوابة الشرق مول (27 و28 يوليو)، والوحدة مول (3 و4 أغسطس)، وهيلي مول (10 و11 أغسطس)، ومول مركز التجارة العالمي (17 و18 أغسطس).

وبدوره، قال محمد علي المرر، مدير إدارة التراخيص التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية: “اسعدنا التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة لإطلاق هذه الحملة المميزة من نوعها في موسم صيف أبوظبي مما يساهم في إثراء تجربة المتسوق في المراكز التجارية المشاركة وتنشيط قطاع التجزئة”.

وبالتعاون مع “المسعود للسيارات” يقدم موسم صيف أبوظبي جوائزه الكبرى، وهي عبارة عن سيارة نيسان بترول طراز أس إي V6 خلال أول ثلاثة أسابيع من السحب، وطراز “تيتانيوم” خلال الأسبوع الأخير من السحب على الجائزة الكبرى، وتتوفر صناديق السحب عند مكاتب المعلومات الخاصة بكل مركز تسوق مشارك. وتقام السحوبات عند الساعة السادسة مساءً في كل من؛ الخالدية مول يوم 7 يوليو، وفي دلما مول يوم 21 يوليو، والوحدة مول يوم 4 أغسطس، ومول مركز التجارة العالمي يوم 18 أغسطس.

ومن جهته قال عرفان تنسيل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: “المشاركة في موسم صيف أبوظبي يعتبر بالنسبة لنيسان فرصة عظيمة. ونحن في المسعود للسيارات سعداء للغاية بدعم حملات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ونفخر بتقديم أربع سيارات نيسان بترول لسعداء الحظ، ونتمنى للجميع الفوز والسعادة في موسم صيف أبوظبي.”

وإذا لم تكن فرص التسوق هذه كلها كفيلة بنشر الحماس، يوفر موسم صيف أبوظبي سلسلة تجارب ملفتة وعروضاً ترويجية رائعة تجعل أبوظبي مقصد الجميع هذا الصيف:

ويحظى الذواقة بعروض مذهلة هذا الصيف في مطاعمهم المفضلة وعند طلبهم الطعام على الإنترنت. وتتعاون دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع “زوماتو” لإطلاق تجربة زوماتو الخاصة بموسم صيف أبوظبي والتي تتضمن أربعة عروض صيفية في أكثر من 200 مطعم مشارك. وتتوفّر عضوية “زوماتو جولد” من خلال باقة العائلة لموسم صيف أبوظبي مع خصم بقيمة 25% على العضوية ويتاح بهذا للأعضاء التمتع بوجبات شهية في أكثر من 200 مطعم في أبوظبي. بالإضافة إلى باقة السياح لموسم صيف أبوظبي- من خلال اشتراك خاص للسياح الذين يزورون أبوظبي خلال “موسم صيف أبوظبي” يسري مفعوله لمدة 15 يوماً منذ تاريخ الشراء. وللأطفال حصة كبيرة من العروض في موسم الصيف هذا حيث أنّ المطاعم المشاركة في جميع أنحاء المدينة تقدم قائمة زوماتو للأطفال دون سنّ الـ13 بقيمة 15 درهماً على الوجبة والحلويات خلال أيام محددة في كل مرة يتناولون الطعام فيها بأحد المطاعم المشاركة في “موسم صيف أبوظبي.” أخيراً، تتخلّل “موسم صيف أبوظبي” أسابيع مذاقية يُسلّط الضوء خلالها على مأكولات منطقة معينة وتتيح للزوار الاستفادة من خصم بنسبة 25% في 25 مطعماً عند تناولهم الطعام في الخارج. ومن بين هذه المطاعم “سيمبلي إيتاليان”، و”ديليشيوزا مكسيكان”، و”ماسالدار إنديان”، و”سكرامبتشوس تاشينيز”، و”تشيزي برغرز”، و”تانغي تاي”، و”برفكت بيتزا”، و”إغزوتك ليبانيز”.

وفيما يتعلق بالعروض الترفيهية على جزيرة ياس، يمكن للعائلات شراء بطاقة “عرض موسم صيف أبوظبي العائلي” التي تتيح للعائلات الإقامة في فندق جزيرة ياس والتمتع بفطور مجاني إضافة إلى الدخول مجاناً إلى المنتزه التي يختارونه. يشار إلى أنّ هذا العرض متاح لراشدين وطفل واحد ويشمل الوصول إلى شاطئ ياس. كذلك يقدّم عالم “وارنر براذرز” أبوظبي الذي سيفتح أبوابه الأربعاء في 25 يوليو 2018 عرض “العائلة والأصدقاء” ويتيح الدخول المجاني لفرد واحد من العائلة عند شراء عائلة مكوّنة من أربعة أفراد بطاقة “العائلة والأصدقاء”، أي أنّ العائلات ستدفع ثمن ثلاث بطاقات فقط عن كل أربعة أشخاص.

كما يضم برنامج “موسم صيف أبوظبي” فعاليات ترفيهية تتناسب مع كافة أفراد العائلة من جميع الأعمار، وهي: تجربة نيكيلوديون (6-15 أغسطس) التي تنظمها مجموعة “إم بي سي”، وحول العالم (5 يوليو – 14 أغسطس) المقدمة من بوادي مول في منطقة العين،وبينك فونغ وسمكة القرش الصغيرة (28 -30 يونيو) التي تنظمها “إكسيد إيفنتس” في دلما مول، واتحدوا مع أرض الغد (28 يوليو) من تنظيم “إنفي إيفنتس” في قاعة دو، و”عروض حية طوال اليوم” (26 – 28 يوليو) في قصر الإمارات، وبريق الهند (16-18 أغسطس) من “ياك إيفنتس” في قاعة دو.

ولزيادة متعة المشاركين في موسم صيف أبوظبي، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع شركة “راينا تورز” “بطاقة موسم صيف أبوظبي” للمرة الأولى، والتي تعتبر البطاقة الرسمية للاستمتاع بالصيف في أبوظبي. وتتضمن البطاقة المدفوعة مسبقاً عروضاً ترويجية حصرية فيما يزيد عن 16 من مناطق الجذب السياحي والرحلات السياحية. ويمكن للزوار الاختيار من باقات مختلفة، وتحقيق وفر يصل إلى 50% على مشترياتهم في أبوظبي ومنطقة العين. هذه البطاقة صالحة من 21 يونيو ولغاية 18 أغسطس وهي تشتمل على 6 باقات يتراوح سعرها من 230 ولغاية 1100 درهم مع توفير من 25% ولغاية 50%.

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