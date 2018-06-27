مدافع البرتغال: نحن أبطال أوروبا ولا نخشى أوروجواي

قال المدافع سيدريك سواريس، إنَّ البرتغال تستعد لمواجهة أوروجواي، في ثمن نهائي مونديال روسيا، كما لو كانت مباراة نهائية، لكنه غير قلق على الإطلاق بشأن الأسلوب العنيف للمنافس وقوته في ألعاب الهواء.

وبلغت البرتغال، ثمن النهائي عقب التعادل (1-1) أمام إيران في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، وستواجه أحد أفضل فرق البطولة.

وفازت أوروجواي بمبارياتها الثلاث في دور المجموعات، وهو ما لم يحققه أي فريق آخر، في البطولة الجارية باستثناء كرواتيا.

وقال سواريس للصحفيين: “لا يوجد شك أنَّ أوروجواي تملك لاعبين مميزين. لديهم فريق ممتاز. أحرزت لقب البطولة مرتين”.

وأضاف “إنه فريق ممتاز، لكن لدينا أيضًا أسلحتنا. لدينا الوقت للاستعداد لهذه المباراة بأفضل طريقة ممكنة. لسنا بحاجة للتأكيد على أننا نملك قدرات وكفاءات كبيرة ونثق في أنفسنا جدًا”.

وتابع “نحن أبطال أوروبا، وأظهرنا بالفعل قدراتنا عدة مرات، وسنواصل تقديم ذلك”.

وتابع “كل منافسينا يملكون مجموعة من اللاعبين الكبار، وآخرين من صغار السن. في كرة القدم السن لا يهم. يجب علينا الهجوم والتعامل مع كل كرة وكأنها خطيرة”.

وتابع “سنواجه أوروجواي في كل أوقات المباراة بهذه الطريقة”.

وتملك أوروجواي سجلاً رائعًا، إذ فازت بمبارياتها الست هذا العام، ولم تستقبل أي هدف.

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