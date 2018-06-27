دبي | فندق “فيدا” يقدم عروض على العطلات الصيفية

اكتشفوا عالماً مفعماً بالتصاميم الأنيقة وأجواء الاسترخاء والراحة في “فيدا وسط المدينة”، الفندق العصري الراقي الذي يمتاز بموقعه في قلب وسط مدينة دبي وعلى مقربة من أبرز المعالم العمرانية البارزة في المدينة التي يمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام، بما في ذلك برج خليفة، ودبي مول، ونافورة دبي، ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، وحلبة دبي للتزلج، وسوق البحار. ويحتضن الفندق مطاعم فاخرة ومسبح عصري وشرفة للاسترخاء ونادي اللياقة البدنية المزود بأجهزة رياضية متطورة، ليكون الفندق ملاذً هادئاً يقدم للضيوف والزوار فسحة للترفيه واستعادة النشاط.

عيشها في القمة مع “فيدا وسط المدينة”

استمتعوا بعطلة صيفية مذهلة واستمتعوا بمجموعة واسعة من معالم الجذب الترفيهية والسياحية في دبي تضم “فيرتشوال رياليتي بارك” و”حلبة دبي للتزلج” و”دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية” و”كيدزانيا” و”دبي أوبرا”* “وقمة البرج، برج خليفة”*، وذلك بأسعار خاصة. وسيكون بمقدور الضيوف الذين يمكثون في الفندق بدءاً من شهر يونيو حتى سبتمبر، 2018، اختيار اثنتين من هذه الوجهات بسعر 39 دولار أمريكي فقط ضمن باقة واحدة، أو خوض تجربة فريدة في أربع وجهات بسعر 59 دولار أمريكي فقط ضمن باقة واحدة. ويمكن شراء هذا العرض حصرياً في مكتب الاستقبال ضمن الفندق.

الموعد: يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2018

الشروط والأحكام: لا يسري هذا العرض بالتزامن مع أي عرض آخر. يمكن اختيار واحدة من وجهتين تحملان علامة (*) ضمن العرض. ويتوفر هذا العرض حصرياً في مكتب الاستقبال ضمن الفندق.

توفير 35% في “فيدا وسط المدينة”

اجلعوا أيامكم تنبض بالحياة والسرور خلال عطلتكم الصيفية، واستعيدوا نشاطكم في “فيدا وسط المدينة”، حيث يحصل الضيوف على فرصة توفيرٍ أكثر كلما طالت مدة إقامتهم، وتصل قيمة الحسومات إلى 35%. أما أعضاء برنامج “U من إعمار”، فيحصلون على نقاط U بوينتس إضافية على كل حجز.

مزايا الغرف:

احجزوا ليلتين للحصول على حسم 10%، وتلقي مكافأة عبارة عن 1000 نقطة U بوينتس إضافية.

احجزوا ثلاث ليالٍ للحصول على حسم 15%، وتلقي مكافأة عبارة عن 2000 نقطة U بوينتس إضافية.

احجزوا أربع ليالٍ للحصول على حسم 25%، وتلقي مكافأة عبارة عن 3000 نقطة U بوينتس إضافية.

وإضافة لذلك، سيكون أعضاء برنامج U من إعمار مؤهلين للحصول على حسم 10% إضافي على أفضل أسعار الغرف المتوافرة. ولغير الأعضاء، يمكنهم الانضمام لبرنامج العضوية اليوم لاغتنام عالم يزخر بالمزايا المجزية، من خلال الضغط هنا

الموعد: يسري العرض لغاية 30 سبتمبر، 2018

الشروط والأحكام: هذا العرض رهن بالتوافر وقت الحجز، ولا يسري مع أي عرض آخر، ويجب الدفع الكامل عند تسجيل الوصول، والمبلغ غير قابل للاسترداد.

فرصة ثمينة للمقيمين لعطلة لا تضاهى في دولة الإمارات

سواءً أردتم الاستمتاع بعطلة طويلة لنهاية الأسبوع بعيداً عن المنزل، أو تخططون لقضاء عطلة للاسترخاء دون تكبّد عناء السفر، فلن تجدوا وجهة أكثر تميزاً من مدينة دبي، وتحديداً في “فيدا وسط المدينة”، حيث يحظى الضيوف من المقيمين في دولة الإمارات بحسومات مجزية بنسبة 20% على جميع المطاعم التي تشغلها “مجموعة إعمار للضيافة”، وتذكرتين مجانيتين للاستمتاع في عالم “ريل سينما”، ودخول لشخصين إلى عالم من المغامرات في “آي إم جي” أو “دبي باركس آند ريزورتس”، ويمكن للأطفال أقل من 12 عاماً تناول الطعام مجاناً.

الموعد: يسري العرض لغاية 30 سبتمبر، 2018

الشروط والأحكام: هذا العرض رهن بالتوافر وقت الحجز، ويجب إظهار الهوية الإماراتية عند الوصول ولا يسري مع أي عرض آخر.

للحجز أو الاطلاع على المزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم: +97144238899 أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:stay@vidahotels.com

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات