شاهد بالفيديو | ثيران هائجة تحطم السيارات في شوارع بريطانيا

شهدت شوارع مدينة “كينت” البريطانية واقعة غريبة بعدما تجولت 9 ثيران بحرية كاملة وسط حالة من الهلع والرعب أصابت السكان.

التقط الفيديو أحد المارة تصادف تواجده فى “جودنجتون بارك” مكان لحظة الهروب الجماعى، والثيران تسير بحرية تامة على طول الطرق، ولحسن الحظ لم يصب أحد في محاولة الهروب، ولكن هناك بعض السيارات تعرضت للتحطيم بسبب قرون الثيران الحادة.

قال أحد السكان المحليين إن المشهد يشبه مايحدث فى مدينة “بامبلونا” الإسبانية الشهيرة بالمهرجان السنوي للثيران، ولكن القدر أنقذهم من هذا البطش وتمت السيطرة على الثيران.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات